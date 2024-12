PNV dice que la voluntad de Euskadi integrar a inmigrantes en la sociedad vasca, pero hace falta "una llegada ordenada"

Afirma que Pradales planteó en la Conferencia de Presidentes "objetivos claros" y "soluciones" para las cuestiones que preocupan a los vascos

BILBAO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que "la voluntad y la intención" de Euskadi es poder integrar a las personas inmigrantes en la sociedad vasca, en el mercado laboral y en la formación", pero para ello, ha advertido, hace falta, "una llegada ordenada", lo que no está ocurriendo y se está produciendo "una situación de tensionamiento", con unos recursos que "dan para lo que dan".

En una tertulia de parlamentarios vascos en Radio Euskadi, el parlmentario jeltzale se han referido a la propuesta defendida por Euskadi y Canarias en la Conferencia de Presidentes para el reparto en la acogida de menores migrantes que pasa por una acogida "estable, de calidad y corresponsable entre todas las comunidades autónomas y el Estado" para garantizar "un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo entre las diversas comunidades autónomas".

Díez Antxustegi ha señalado que "está bien que se celebren estas cumbres" y se "escenifiquen estas reuniones", pero "tienen que tener un objetivo" y, en ese sentido, ha destacado que el Lehendakari, Imanol Pradales, ha demostrado que fue a la reunión "con unos objetivos claros y a poner encima de la mesa no solo unas cuestiones, sino soluciones para esas cuestiones que, en este momento, están preocupando mucho a los vascos".

Tras subrayar que las propuestas del lehendakari "no levantaron el rechazo de los otros presidentes", ha lamentado que "tampoco hubo acuerdos concretos" porque "se percibe, se ve en el ambiente ya el clima de crispación y de polarización, sobre todo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, un clima que se da en el Estado y un clima que también se vio reflejado en esa conferencia de presidentes y que dificulta llegar a acuerdos".

Frente a eso, ha destacado la actitud del lehendakari que, la víspera de la Conferencia, se reunió con el presidente de Canarias, Clavijo, para abordar "un tema tan importante y que preocupa tanto a los vascos como es el de la gestión migratoria".

Tras señalar que "está bien que se reúnan los presidentes", ha insistido en que "no es suficiente", Antxustegi ha considerado necesario "buscar los acuerdos, dejar a un lado la crispación y la polarización, y centrarse en lo que le interesa a la gente en sus casas, que son cuestiones concretas y materiales, y alcanzar acuerdos alejados de la polarización y de la crispación".

Tras señalar la necesidad de "integrar a las personas que llegan a Euskadi", Díez Antxustegi ha remarcado que el Lehendakari "pone encima la mesa una preocupación, porque la voluntad y la intención de Euskadi es poder integrar a estas personas en la sociedad vasca, en el mercado laboral, en la formación".

LLEGADA "ORDENADA"

"Y para eso hace falta que el número sea un número ordenado, que la llegada sea una llegada ordenada y, en esta situación, en la que la llegada no está siendo ordenada, se produce una situación de tensionamiento y nuestros recursos dan para lo que dan y hacemos muchos esfuerzos", ha advertido.

El parlamentario jeltzale ha insistido en que "si la llegada no es ordenada, no podemos atenderles como se merecen, no podemos integrarlos formativa y laboralmente como nos gustaría y lo que estamos tratando de hacer es solucionar el problema".

"Frente a los discursos de la derecha y de la extrema derecha que es utilizar un problema para hacer ruido, para generar alarma, para hacer populismo y frente a los discursos de la izquierda y de la extrema izquierda que es negar que existe el problema, hay una tercera vía, una vía central, una vía de sentido común que es, frente a los problemas, soluciones", ha dicho, para reiterar que "eso es lo que está tratando de hacer el lehendakari, sentido común y tratar de solucionar los problemas".