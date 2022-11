PNV lamenta la "deslealtad" del PSE-EE en el tema de los descuentos al transporte, pero dice que la coalición "va bien"

Iturrate afirma que el Gobierno Vasco "ha buscado el acuerdo" en los presupuestos, mientras los partidos "han mirado a las elecciones"

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha lamentado este lunes que la actitud del PSE-EE, especialmente en la cuestión de los descuentos al transporte público ha sido "desleal", aunque ha asegurado que la coalición que mantienen tanto en el Gobierno Vasco como en las diputaciones forales "va bien y no hay motivos para preocuparse".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Iturrate ha destacado que el PNV es favorable a mantener las ayudas al transporte público para poder continuar ofreciendo descuentos en su uso el próximo año, a pesar de que, en su opinión, ha habido "bastante irresponsabilidad" en esta cuestión.

El parlamentario del PNV ha recordado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, propuso los descuentos al transporte público "por su cuenta y sin hablar con nadie" y que, posteriormente, las instituciones vascas apostaron por complementar esa ayuda también por su cuenta.

Iñigo Iturrate ha recordado que la medida se iba a dar por finalizada tras seis meses en vigor, pero que, "viendo que la situación era parecida o iba a peor", el PNV consideró que se debía mantener y presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno para mantener dichas ayudas, enmienda que no prosperó porque "PSOE, Podemos y otros votaron en contra".

"Nosotros creemos que las cosas deben mantenerse igual, y que el Gobierno de Sánchez debe actuar con responsabilidad y mantener su compromiso. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo y, si ellos no lo hacen, las instituciones vascas deberemos hacer un sobreesfuerzo, porque esto supone mucho dinero para el bolsillo de todos, aunque pensamos que es necesario, y vamos a mantener esta apuesta", ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que, como es "lógico", en ciertas ocasiones se crean tensiones entre PNV y PSE-EE, y ha lamentado que, "especialmente en el tema de los descuentos al transporte, su actitud ha sido desleal".

"El PSE tenía un planteamiento firmado con nosotros y, ante eso, ha actuado con artimañas y por detrás llegando a otros acuerdos. Creemos que esa no es una manera honesta de actuar. En todo caso, la coalición en las instituciones va bien, afrontamos y cumplimos los pactos de gobierno y, en ese sentido, no hay motivos para preocuparse", ha asegurado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Iñigo Iturrate ha destacado que el Gobierno Vasco "ha buscado el acuerdo" en el proceso de negociación del proyecto de Presupuestos para 2023, pero que "los movimientos" de los partidos de la oposición han sido "mirando a las elecciones" municipales y forales del próximo año. "Está claro con qué voluntad se han presentado", ha añadido.

Así, el parlamentario jeltzale se mostrado especialmente crítico con EH Bildu, que, tras llegar a un acuerdo presupuestario el pasado año, en este ejercicio ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, al igual que el resto de las formaciones de la oposición.

"¿Por qué lo que vale en Madrid o Navarra no vale aquí? -ha preguntado a la formación soberanista-. El que tiene que dar explicaciones es EH Bildu, no el Gobierno Vasco, que se ha presentado con los mismos planteamientos del pasado año, porque lo acordado con EH Bildu el pasado año estaba expresamente incluido en estos Presupuestos, por lo EH Bildu deberá explicar por qué lo que servía entonces no sirve ahora", ha afirmado.

En todo caso, el representante del PNV ha asegurado que están "tranquilos" y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la sociedad vasca, porque "en esta situación de crisis vamos a tener un presupuesto sólido, que cuenta con las herramientas para ayudar a la gente que peor lo está pasando y que va a salir adelante gracias al compromiso de PNV y PSE-EE".

EDUCACIÓN

Por último, Iturrate ha asegurado que "no hay razones" para la huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB y Steilas en la enseñanza pública no universitaria el próximo miércoles 30 de noviembre en rechazo al borrador de anteproyecto de Ley de Educación, y que "no tiene ninguna justificación".

El parlamentario del PNV ha recordado que el pacto educativo cuenta con el apoyo del 90% del Parlamento vasco y ha destacado que la futura Ley de Educación "va a responder sin ninguna duda" a dicho acuerdo.

"El pacto es muy importante y muy útil para el futuro. Cuando el acuerdo se convierta en ley, nos dotará de un marco sostenible a largo plazo, y creo que es imprescindible para nuestra educación y nuestro futuro. Lo que espero es que todos los agentes, sean partidos, sindicatos y agentes educativos, actuen con lealtad y favorezcan nuestro sistema propio de educación", ha concluido.