PNV pide a la Comisión Europea que anule la prohibición de la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico nororiental

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha solicitado a la Comisión Europea que anule la prohibición, en vigor desde el pasado 9 de octubre, de la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico nororiental, lo que en principio afecta a caladeros de interés para el Estado español como el Gran Sol (aguas irlandesas), el Cantábrico o el Golfo de Cádiz.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Bilbao ha recordado que esa medida que adoptó la Comisión Europea, ante la que no pudo intervenir desde el Parlamento europeo, han sido "duramente criticada" por el PNV en diferentes momentos, tanto en la Comisión de Pesca de la Cámara de Bruselas como en el pleno, para decirle al comisario de Pesca que "tenía que volver atrás con esa medida".

"Primero --ha explicado--, porque no habían hecho un análisis del impacto que esto podía suponer, no había un cálculo del número de buques afectados, el número de marineros afectados, y nosotros hemos insistido en hay que retirar esa medida, porque tiene que estar basada no solamente en los análisis de impacto, también en la participación del sector que, tal y como nos han manifestado, no ha sido suficiente".

En este punto, ha indicado que esta medida está afectando, sobre todo, a barcos de Ondarroa, porque pueden lanzar al mar casi un 25% menos de anzuelos de los que podían lanzar antes y, además, "empieza a haber una presión, porque los barcos que en esas zonas no pueden pescar, se tienen que trasladar a otras donde ya hay barcos pescando históricamente, así que están empezando a hacer turnos para poder pescar".

"Realmente no sabemos esto qué evolución va a tener, pero esperemos que en el próximo informe que está previsto que se presente el mes de diciembre, sirva también para corregir de alguna manera esta situación", ha confiado.

Por otra parte, preguntada por la propuesta de la Comisión Europea de subir un 10% la cuota de merluza y un 12% la de rape para el próximo año, la eurodiputada vasca ha manifestado que, en la medida en la que la flota tiene posibilidades de pescar mayores cuotas cada año, eso supone la obligación de hacer una "buena gestión, aunque haya habido un incremento, y más posibilidades económicas y de sostenibilidad también".

En este sentido, ha precisado que las cuotas están "siempre calculadas en base a los mejores informes científicos, así que es la mejor sostenibilidad medioambiental, la económica y también la social".

CERCANÍA DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Respecto a la cercanía por parte de las instituciones europeas a la hora de tomar decisiones de calado, como las de las cuotas de pesca, que afectan a muchas familias ligadas al mar, la representante del PNV en el Parlamento Europeo ha indicado que siempre ha tratado de estar en contacto con el sector, trasladar sus inquietudes, hablando de pesca y también con otros muchos sectores. "Esta es la manera que tenemos cada uno de los eurodiputados de dar cercanía a la política europea", ha señalado.

No obstante, ha precisado que en algunas ocasiones, como el caso de las autorizaciones de pesca, esa decisión corresponde "exclusivamente" a la Comisión Europea. "Es entonces cuando nos cuesta más, pero efectivamente la política europea se tiene que construir desde la cercanía, con el acercamiento de los sectores, con la aportación de su conocimiento, que es muy importante, y sobre todo con el ánimo de construir soluciones que sean armonizadas a nivel europeo", ha sostenido.

En este punto, ha recordado que hay un sector al que le afecta "muchísimo" la política europea, como son los barcos atuneros congeladores que en Euskadi "son una referencia mundial por su buen hacer y pescan en el Atlántico y en el Índico, bajo los acuerdos europeos y que el Parlamento tiene que dar el visto bueno a esos acuerdos".

"Tuve una interlocución con esos atuneros congeladores en el caso de las cuotas, con los de bajura en el caso del atún, de la anchoa. Es decir, es un tema constante en mi vida, también en Bruselas", ha concluido.