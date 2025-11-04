PNV pregunta a EH Bildu si comparte con Sortu la defensa de la "legitimidad" de la "lucha del movimiento de liberación"

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha preguntado a EH Bildu y a su portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, si reivindica "la trayectoria histórica de lucha del movimiento de liberación" y defiende su "legitimidad" como hace Sortu, formación integrada en la coalición soberanista.

En una entrevista en Onda Cero, Ansola ha leído un párrafo de la ponencia 'Herri Gogoa' de Sortu, en cuyo apartado 'Cuidar la comunidad de la izquierda abertzale y su trayectoria de lucha', afirma que deben "reivindicar la trayectoria histórica de lucha del movimiento de liberación y defender con todos sus claroscuros la legitimidad y fertilidad de esa trayectoria".

Según ha asegurado el dirigente jeltzale, a él le preocupa "enormemente" esta frase y, por ello, ha preguntado a EH Bildu si está de acuerdo con esta afirmación. "¿Está de acuerdo Pello Otxandiano y EH Bildu con la legitimidad y fertilidad de la trayectoria de la lucha del movimiento de liberación?. Sobran las palabras", ha asegurado.

Iñigo Ansola ha recordado la trayectoria que ha tenido la izquierda abertzale en los últimos 45 años", en los que ETA ejerció la violencia, y ha pedido que aclaren si "están reivindicando esa trayectoria".