PNV y PSE defienden en el Parlamento Vasco una estrategia de "diferenciación y calidad" para vinos de Rioja Alavesa

EH Bildu considera "una irresponsabilidad" que Gobierno Vasco no recurra la sentencia del TSJPV que rechaza la creación de Viñedos de Álava

VITORIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, han aprobado este jueves que el Parlamento Vasco exprese su apoyo a la decisión del Ejecutivo Vasco de "avanzar en el posicionamiento de Rioja Alavesa en el marco de una estrategia de diferenciación y calidad para garantizar la viabilidad de la actividad vitivinícola de la comarca e impulsar la notoriedad de los vinos de Rioja alavesa, incrementando su valor en los mercados nacionales e internacionales".

EH Bildu ha llevado al pleno de la Cámara una moción con la que reclamaba al Gobierno Vasco recurrir la sentencia del TSJPV y colaborar con la representación de la denominación de origen calificada Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak en la realización del estudio jurídico para la interposición del recurso de casación, "en aras de la mejor coordinación y eficacia posible".

El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, informó este pasado martes de que no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava', ya que considera que "es difícil de acreditar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del Supremo".

La iniciativa de EH Bildu ha sido rechazada y el texto aprobado ha sido el presentado por los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, que ha recibido el voto en contra de PP y la abstención de EH Bildu, Sumar y Vox.

En el mismo, el Parlamento Vasco muestra su apoyo al desarrollo de un Plan de Actuaciones del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en colaboración con el sector, con el fin de "mejorar la comercialización de los vinos de Rioja Alavesa, así como la competitividad de un sector muy afectado por la situación mundial y que proponga acciones para recuperar la producción y consumo".

Asimismo, la Cámara apoya la decisión de "avanzar en el posicionamiento de Rioja Alavesa en el marco de una estrategia de diferenciación y calidad para garantizar la viabilidad de la actividad vitivinícola de la comarca e impulsar la notoriedad de los vinos de Rioja alavesa, incrementando su valor en los mercados nacionales e internacionales".

"SUMISIÓN A LA DOC RIOJA"

En el debate, la parlamentaria de EH Bildu Itxaso Etxebarria ha afirmado que "es una irresponsabilidad y una auténtica vergüenza que el Gobierno Vasco haya decidido no interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo", y considera que "una decisión así solo puede entenderse como una sumisión total del Gobierno Vasco a los mandatos de la DOC Rioja".

"Ya sabemos que solo pelean las competencias que les impiden defender lo suyo y a los suyos. Está claro que nunca han considerado la denominación de origen Arabako Mahastiak como suya, como propia, pero lo es, lo es tanto como cada una de nuestras denominaciones de origen de txakoli o como nuestra euskal sagardoa", ha defendido.

Además, cree que con esta decisión "no defiende los intereses de quienes sí le plantan cara a la DOC Rioja, y son capaces de decir alto y claro que dentro de esa denominación no existe futuro digno para la mayoría de las pequeñas bodegas". "El Gobierno Vasco tiene argumentos de sobra para interponer el recurso y para conseguir que sea aceptado en casación ante el Tribunal Supremo. Argumentos de hecho pero también de derecho. Claro que sí", ha asegurado.

El parlamentario del PNV Ander Añibarro, por su parte, ha puesto en valor la actuación realizada por el Gobierno Vasco, y especialmente la labor realizada por los servicios técnicos y jurídicos del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en relación con la tramitación del expediente administrativo de la denominación de origen Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak, "actuación que se ha basado en la aplicación escrupulosa de los principios normativos" y "siendo en todo momento objetivos y transparentes".

Según ha explicado, el PNV apuesta por impulsar "un plan de actuación para lograr la diferenciación" de los vinos de Rioja Alavesa "en el ámbito de la calidad y trabajar con el propio sector, con el objetivo de diferenciarnos en la calidad". "Proponemos trabajar desde el consenso sin dejar a nadie atrás, con el fin de mejorar la comercialización y la competitividad de nuestros vinos de Rioja Alavesa", ha subrayado.

DIFERENCIACIÓN Y PROMOCIÓN

La parlamentaria del PSE-EE Aroa Jilete ha reconocido que "existen carencias e incertidumbres" en este sector en Álava y ha abogado por "trabajar en la calidad de los vinos alaveses, sin división y sin ruptura". "Los socialistas siempre hemos apostado por la diferenciación de los vinos de Rioja Alavesa, pero dentro del paraguas de la DOC Rioja porque la actual denominación goza de gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional", ha señalado.

Además, cree necesario "seguir apostando por la permanencia de la denominación de origen y realizar un trabajo coordinado entre instituciones y el sector para avanzar en la diferenciación y promoción". "¿Qué necesidad hay de generar en el sector y en el consumidor incertidumbre, gastos y confusión innecesaria? ninguna; ¿no son suficiente ocho años de desgaste?, los socialistas consideramos que sí, que ya es suficiente, que es un debate acabado y agotado", ha insistido.

La parlamentaria del PP Ana Morales ha recordado que su partido "no comparte en absoluto que el Gobierno Vasco continúe con esta batalla judicial", porque siempre ha considerado que Viñedos de Álava era "un enorme error y una enorme irresponsabilidad que el PNV y EH Bildu vinieron alentando para buscar la división del sector y para trasladar al mundo del vino su proyecto y su ideario nacionalista independentista".

Para Morales, "esta aventura fallida ha tenido sus consecuencias, ha hecho un daño reputacional muy importante al conjunto de la marca Rioja y también a la comarca de Rioja Alavesa, porque ha vinculado el nombre de Rioja Alavesa y de un sector económico muy potente, con un discurso nacionalista y con una disputa nacionalista-independentista". "¿Quién asume ahora la responsabilidad política de este daño reputacional, de este daño a la imagen de una comarca y de un sector?", ha preguntado al PNV.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que "la pretensión de EH Bildu jamás ha sido la de velar por los intereses de maltratados, discriminados y olvidados bodegueros de Rioja Alavesa", si no que busca "consolidar la frontera sur de Euskadi y España" y ha criticado que el Ejecutivo de Pradales "no renuncia a la desconexión hacia la que seguirá avanzando" para Rioja Alavesa. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, no ha participado en el debate.