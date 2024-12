Podemos Euskadi trasladará a sus eurodiputadas su postura sobre el Guggenheim Urdaibai para que la defienda en Comisión

Asegura que Europa "tiene mucho que decir" y su pronunciamento será "determinante"

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi trasladará este jueves a las eurodiputadas de la formación morada, Isa Serra e Irene Montero, varias preguntas relativas al proyecto del Guggenheim Urdaibai para que las defiendan en la Comisión correspondiente, porque "Europa tiene mucho que decir" y su pronunciamento será "determinante".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, el juntero de Elkarrekin Podemos Bizkaia Richar Vaquero, ha recordado que el Lehendakari afirmó, este pasado lunes, que "le encantaría abrir, inaugurar, estar y ser el protagonista" de la inauguración del nuevo museo.

A su juicio, lo que debería hacer el presidente del Ejecutivo autónomo es "explicar perfectamente a la ciudadanía cuál es el proyecto". "De hecho, hay gente de su entorno que no sabe muy bien a qué se refiere cuando habla del Guggenheim Urdaibai", ha añadido.

A su juicio, lo que el Gobierno Vasco, la Diputación y 20 ayuntamientos de la zona van a hacer ahora es reunirse "a escuchar a una serie de grupos, a una serie de plataformas para saber qué tienen que decir con respecto a una serie de temas". "Ahora sí nos vamos a sentar a escuchar, que es algo que llevamos reivindicando desde el principio, pero que no van a hablar del Guggenheim, no sea que toda esta gente nos diga que no", ha dicho.

Vaquero ha advertido de que, si se pretende recuperar una zona protegida, "lo que no puedes hacer es invadirla, lo que no puedes hacer es proponer un proyecto que va a suponer que haya una modificación, por ejemplo, de la ley de costas de 100 a 20 metros".

"Si queremos recuperar una zona, vamos a recuperar, vamos a invertir. Hay 40 millones del Ministerio de Transición Energética que, además van destinados a ese fin, no a la construcción de un proyecto o una infraestructura concreta, entonces lo que tenemos que hacer es recuperar, no invadir", ha añadido.

El apoderado vizcaíno ha afirmado que ya se conocen detalles del posible proyecto como que "va a haber dos edificios, un camino entre ambos de seis kilómetros", pero "lo que no están diciendo es en qué va a repercutir en la ciudadanía todo esto".

"Al final vamos a llevar a cabo un proyecto que no sabemos muy bien a quién va a beneficiar, porque si es un bien de interés general, pues igual lo compramos todos y todas, pero si es un bien de interés particular, ahí nos vamos a oponer", ha dicho.

LA UE "TIENE MUCHO QUE DECIR"

La intención de llevar el asunto al Parlamento Europeo parte del convencimiento de que la UE "tiene mucho que decir". En este sentido, ha citado un convenio internacional, "firmado hace relativamente poco tiempo, que además está ratificado a nivel estatal", que asegura que "se tiene que velar por el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia".

"¿Por qué está haciendo estos encuentros en estos momentos el Gobierno vasco, la diputación y los Ayuntamientos con la gente? Pues precisamente por este convenio internacional que se ha firmado y que hasta la fecha no estaban cumpliendo", ha señalado.

A su juicio, el proyecto puede derivar en un proceso de "turistificación masiva". "¿Cómo va a llegar la gente hasta allí si no hay medios de transporte? Es decir, igual lo que la comarca necesita no es una turistificación masiva, igual lo que la comarca necesita no es un proyecto que solo beneficia a unos pocos. Se necesita trabajo, existe una Bizkaia de dos velocidades (...) igual necesita otro tipo de cosas y precisamente quien sabe qué es lo que necesita la comarca es la gente", ha apuntado.

Por ello cree que los procesos de participación previos a la instalación o a la puesta en marcha de cualquier tipo de proyecto "son necesarios", pero ha reivindicado "los procesos participativos reales con la gente, con la ciudadanía".

Por otra parte, ha apuntado que no conoce "ningún país que tenga dos Guggenheim en una misma zona". "Y aquí lo queremos hacer; pues, eso, una bilbainada que seguro que beneficie a algunas personas", ha concluido.