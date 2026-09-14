La Policía Municipal de Bilbao pone en marcha una campaña de vigilancia y control de licencias de taxis y VTC

Imagen de la policía municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha puesto en marcha esta semana, desde este lunes y hasta el próximo viernes 18 de septiembre, una campaña específica de vigilancia y control de licencias de taxis y vehículos VTC.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha señalado que las vigilancias y controles sobre este tipo de vehículos no pueden ser estáticas, como suele ser habitual en campañas sobre otros aspectos tales como cinturones de seguridad, alcoholemias o documentación.

En este sentido, el Consistorio bilbaino ha recordado que, tanto los taxis como los vehículos VTC, circulan libremente por la ciudad.