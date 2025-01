El PP asegura que el cierre de Guardian Llodio "es consecuencia directa de la inacción y la desidia del Gobierno Vasco"

Oyarzabal denuncia que la política industrial del Gobierno Vasco "no está funcionando"

VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Industria del PP en el Parlamento Vasco, Álvaro Gotxi, ha asegurado que el cierre de la planta de Guardian Glass de Laudio-Llodio (Álava) "es consecuencia directa de la inacción, las promesas incumplidas y la desidia del Gobierno Vasco".

En una línea similar, el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, que ha comparecido junto a Gotxi en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, ha denunciado que "el goteo de cierres en Llodio y la comarca de Ayala es constante, como consecuencia de la inacción del Gobierno Vasco y la Diputación de Álava".

"Es una auténtica vergüenza, no han hecho nada", ha manifestado el presidente del PP de Álava, quien ha añadido que la política industrial del Gobierno Vasco "no está funcionando" y que "de lo previsto invertir, no se han gastado nada".

Oyarzabal ha destacado que PNV y el PSE, en el caso de la Diputación y el Gobierno, y EH Bildu, en los ayuntamientos de la zona, "llevan gobernando 40 años en la comarca", y ha acusado a estas tres formaciones de "destrozar" la economía de esta zona de Álava.

Además, ha recordado que al conocer la noticia del anunciado cierre de la empresa Guardian en Laudio-Llodio, el PP "solicitó inmediatamente" explicaciones al diputado general de Álava, Ramiro González.

Oyarzabal ha criticado que la respuesta del Gobierno foral fue que se había "enterado por los medios de comunicación" del cierre del horno de Guardian. "¿Cómo es posible que se enteren por la prensa? Eso denota que no habían estado con la empresa", ha afirmado.

"ESPECIALMENTE DOLOROSO"

Por su parte, el parlamentario vasco y portavoz de Industria, Álvaro Gotxi, ha señalado que el cierre de Guardian es "especialmente doloroso" porque afecta a "una comarca que lleva años desindustrializándose y que tiene una tasa de paro del 11,68%".

Gotxi ha recordado que el Gobierno Vasco anunció el 1 de marzo de 2022 el 'Plan de actuación inmediata de la comarca de la Aiaraldea', con 24 millones de euros para dos años (2022 a 2024) "y que debería estar ya ejecutado al 100%".

El parlamentario ha explicado que "dentro de esos 24 millones se deberían haber destinado a modernización industrial y recuperación de suelos y edificios industriales 9,5 millones de euros". No obstante, ha afirmado que cuando a finales de 2024 el PP preguntó por escrito al consejero de Industria, Mikel Jauregi, sobre la ejecución de estas cuestiones, la respuesta fue "desalentadora".

El parlamentario vasco ha enumerado que, de los 9,5 millones de euros que deberían haber ido a modernización industrial, el Gobierno Vasco ha destinado 33.036,39 euros al I+D+i de empresas; 2,5 millones para el EVE, "que ha sido incapaz de justificar el gasto como se solicitaba"; y 4,5 millones de euros a SPRILUR, "que también ha sido incapaz de justificarlo".

Para el portavoz de Industria del PP en el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco usa "una vez más" un plan para "mover el dinero público de un bolsillo de la administración a otro, sin que ello beneficie a los ciudadanos".

SITUACIÓN "PREOCUPANTE"

El cierre de Guardian es "la consecuencia directa de la inacción del Gobierno Vasco, de sus promesas incumplidas y de su desidia a la hora de gestionar uno de los principales problemas de Euskadi", ha denunciado Gotxi.

Por su parte, el procurador del PP en las Juntas Generales de Álava, Guillermo Sáez Viana, ha ofrecido datos económicos "preocupantes" de la comarca de Ayala, como la caída del PIB, la alta tasa de paro o el descenso del PIB per cápita "en todos ellos peor que la media global de Álava".