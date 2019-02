PP de Bilbao pide la construcción de dos túneles antiavenida desde La Peña hasta Olabeaga para evitar inundaciones

Publicado 25/02/2019 18:01:20 CET

Solicitarán también que se envíe ayuda humanitaria a Venezuela y que se apruebe la inversión en proyectos estratégicos para el país

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Bilbao defenderá en el pleno ordinario de este jueves la construcción de dos túneles antiavenida desde La Peña hasta Olabeaga para evitar inundaciones, "compromiso que no se ha cumplido ni concretado", pese a que, según ha indicado el portavoz popular, Luis Eguiluz, "el PNV había obtenido en los Presupuestos Generales del Estado del 2007 una partida de 220 millones de euros, precisamente para el desarrollo de estos dos túneles".

Los populares solicitarán también que el pleno se posicione en defensa de la "democracia, la libertad y en favor de los derechos humanos en Venezuela", así como que se envíe ayuda humanitaria a este país y que se apruebe en el Consejo de Cooperación la inversión en proyectos estratégicos para Venezuela.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, ha explicado, en rueda de prensa, que presentarán en la citada sesión ordinaria un total de cinco proposiciones, porque "el ritmo de trabajo por la cercanía de las elecciones y por la no repetición" de alguno de los ediles, "no ha descendido, sigue siendo el mismo de siempre".

A este respecto, ha destacado que consideran que existen temas que "los bilbaínos demandan y que la situación demanda que se preste atención" a ellos y "en ello siguen" los populares.

La primera de las iniciativas del PP de Bilbao tiene relación, según ha indicado el portavoz popular, con algo que siempre "ha preocupado e interesado" a su formación, como es el desarrollo de Zorrozaurre y todo el ámbito. Según ha dicho, el problema de la inundabilidad de Zorrozaurre, la zona de Botica Vieja, Elorrieta y el Casco Viejo, está "pendiente sobre los desarrollos de Bilbao y sobre la conciencia de los bilbaínos" desde las inundaciones de 1983.

Por ello, ha asegurado, para evitar la inundabilidad de Elorrieta, de los desarrollos que se realicen en Zorrozaurre y "no digamos para evitar que vuelva a pasar lo que paso en 1983 con el Casco Viejo, se propusieron y se proponen diferentes soluciones que se van desarrollando o se está en vía de desarrollo de algunas de ellas".

No obstante ha asegurado que una que es "probablemente la más importante, que no afecta tanto a Zorrozaurre, como sí al Casco Viejo" y que pasa por la construcción de dos túneles antiavenida que irían desde La Peña hasta Olabeaga, es un compromiso que "no se ha cumplido ni concretado".

En este sentido, ha indicado, que "cuando se habló de inundaciones o de inundabilidad en la zona de Zorrozaurre, el propio concejal de Obras y Servicios, Asier Abaunza, dijo que el PNV había obtenido en los Presupuestos Generales del Estado del 2007 una partida de 220 millones de euros precisamente para el desarrollo de estos dos túneles antiavenida, pero lo cierto es que ese compromiso no se ha cumplido y no se ha concretado", pese a que, a su juicio es una "obra necesaria".

Por ello, en su iniciativa el PP insta a desarrollar "cuántos acuerdos sean necesarios para la realización del proyecto y construcción de dos túneles-antiavenida, desde el Barrio de la Peña a Olabeaga y a establecer asimismo el calendario que conduzca a su definitiva puesta en servicio.

Según ha dicho, "quien quiera que sea el Gobierno que salga elegido en las elecciones generales de abril tendrá que dar cumplimiento a esta demanda", que, a juicio de Eguiluz, desde el ámbito municipal "no habrá ningún problema en pedir", dado que, "según el PNV, que gobierna, ya estaba conseguido en el 2007, pero que no hemos visto en ningún lugar".

VENEZUELA

El PP solicitarán también, a través de otra de sus iniciativas, que el Pleno se posicione "en defensa de la democracia, la libertad y en favor de los derechos humanos en Venezuela", así como que se envíe ayuda humanitaria a este país y que se apruebe en el Consejo de Cooperación la inversión en proyectos estratégicos para Venezuela

Eguiluz ha asegurado que "Sudamérica y en especial algunos países como puede ser Venezuela o México han tenido muchos lazos sentimentales de bilbaínos o de vascos que han emigrado allí y que ellos mismos o su descendientes viven en estos momentos en Venezula y lo están pasando mal o, en sentido contrario, se ha recibido en los últimos años a muchos venezolanos que están llegando al País Vasco, a Bilbao, concretamente".

A juicio del portavoz del PP, la solidaridad tiene que manifestarse en lo político, "porque está claro que Maduro se ha convertido en un dictador, pero también en lo material, otorgando dinero o medios".

Otra iniciativa "mucho más local" es la que tiene que ver con la petición de que se estudie la posibilidad de abrir los patios de los colegios públicos los fines de semana, festivos y vacaciones escolares para que puedan ser utilizados por los niños de la zona, algo que según Eguiluz es algo "muy demandado por los padres y las asociaciones de barrio".

En ese sentido, ha aludido a la "carencia de espacios públicos donde los jóvenes, los niños, puedan jugar y desarrollar oportunidades de un ocio saludable".

SAN MAMÉS

Otra petición del PP solicita que, junto con el resto de agentes que participan en San Mamés Barria, se impulse una solicitud oficial ante el órgano competente, para la presentación de San Mamés como sede de una final europea de competiciones de clubes.

El portavoz del PP ha indicado que la iniciativa ha sido presentada de manera coordinada también en el Parlamento Vasco y en Juntas Generales de Bizkaia, instituciones estas dos últimas donde se ha aprobado y ha afirmado que la iniciativa permite visibilizar a la ciudad y produce un beneficio directo para el sector comercial y hostelero.

Por último, una quinta proposición solicita que se estudie la posibilidad de colocar en los bancos de la Villa unas placas en recuerdo "sentimental" de ciudadanos de Bilbao, a imagen de lo que se realiza tradicionalmente en otros países y en otras ciudades.

El portavoz del PP ha afirmado que la iniciativa tiene carácter "sentimental, nunca político", y supone "memoria viva de los paisajes, de las personas que los han vivido".