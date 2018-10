PP de Bizkaia denuncia que el Gobierno del PSOE "quiere dar barra libre a los presos no reinsertados"

Actualizado 07/08/2018 11:15:21 CET

Dice que PNV ha diseñado una nueva política de penitenciaria y el PSOE la ejecuta, "pese a quien le pese, humillando a las víctimas"

BILBAO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vizcaya y miembro del comité nacional del PP, Raquel González, ha denunciado que el Gobierno central "quiere dar barra libre a los presos de ETA no reinsertados". Además, ha asegurado que el PNV ha diseñado una nueva política de penitenciaria y el PSOE la ejecuta, "pese a quien le pese, humillando a las víctimas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, González ha afirmado que su partido "está radicalmente en contra" del acercamiento de los reclusos porque, en estos dos últimos meses, el Gobierno de Sánchez "parece que ha apostado por la impunidad de los presos de ETA, por el acercamiento generalizado y hasta por eximirles de colaborar con la Justicia, como decía el otro día el delegado del Gobierno", Jesús Loza.

A su juicio, esto es "una desfachatez, no se puede tratar así a las víctimas ni al resto de los españoles de bien porque nadie puede ver eso con buenos ojos".

"De lo que se trata y es lo más importante por encima de todo, es que los presos colaboren con la Justicia. Hay más de 300 casos sin resolver. Si de verdad estás arrepentido, si de verdad ya no existe ETA, si de verdad quieren reinsertarse en la sociedad, lo que tienen que hacer es colaborar con la Justicia", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "un preso reinsertado está claro que quiere colaborar, que quiere ayudar y quiere reparar el daño hecho". Un preso no reinsertado se viene con barra libre, como parece que está haciendo este Gobierno", ha subrayado.

POLÍTICA PENITENCIARIA DEL PNV

Según ha indicado, el acercamiento de presos "está estipulado ya en la Ley de penitenciaría, pero aquí hay que ir más allá". "Al final, aquí cada uno se está poniendo sus medallas. El PNV ha diseñado una nueva política de penitenciaria y el PSOE no tiene ningún problema en ejecutarla, pese a quien le pese, humillando a las víctimas, sin pedir esa colaboración necesaria con la justicia porque hay que resolver esos 300 asesinatos por encima de todo", ha aseverado.

La dirigente popular ha recordado que ETA "ya no existe, pero los asesinatos que cometieron sí, y los asesinatos que no cometieron también, y las víctimas que sufren con esta situación, más todavía". "El Gobierno de España se debe preocupar, por encima de todo, del bienestar de sus súbditos, de los españoles", ha apuntado.

Raquel González ha apuntado que "ETA no existe, pero sigue existiendo todo el dolor que creó, todo el daño que hizo y todas las víctimas que puso sobre la mesa". "Y, mientras esto no se aclare, no creo que en acercamiento de presos", ha remarcado.

LEY DE ABUSOS POLICIALES

González cree que la retirada de la Ley vasca de víctimas de abusos policiales por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez "es otra vergüenza más". "Con este Gobierno nuevo que tenemos, vamos de vergüenza en vergüenza. Al final, debe tantas cosas a partidos tan extremistas que acabamos con este tipo de cosas", ha añadido.

En esta línea, ha afirmado que ayer el presidente del PP nacional, Pablo Casado, dijo "fantásticamente" en Vitoria que "aquí no ha habido abusos policiales". "Lo que sí ha habido son policías asesinados, ertzainas asesinados y guardias civiles asesinados. Y me parece absolutamente vergonzoso por parte del Gobierno Vasco que se arroguen las capacidades de los jueces sin serlo", ha señalado. Por ello, ha advertido de que "los únicos que aquí pueden determinar quiénes son o no víctimas son los jueces y nadie más".

"ENERGÚMENOS"

Asimismo, ha criticado que Pablo Casado viniera ayer a Vitoria y se produjeran "unos incidentes gravísimos porque un presidente del partido más votado en España viene a visitar a unos compañeros y lo único que exportamos al resto de España, como imagen, son una energúmenos gritando que no le dejan de hablar". "A mí no me gusta que la imagen del País Vasco sea, precisamente, ésa en los medios de comunicación. A mí eso me parece grave", ha indicado.

Además, ha asegurado que las relaciones entre el PP de Euskadi con Pablo Casado "siempre estuvieron encauzadas". "Fue un momento en el que había que elegir entre dos proyectos y cada uno eligió el que más le gustaba, pero eso no quiere decir que no te guste, sino que, simplemente, entre los dos que había, elegiste uno", ha concluido.