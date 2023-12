PP critica que San Sebastián no haya presentado presupuestos e insta a PNV y PSE a "encauzar la gestión pública"

SAN SEBASTIÁN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha criticado que la capital guipuzcoana "por segundo año consecutivo no tiene todavía a día de hoy presupuestos municipales presentados en tiempo y forma" y ha instado a PNV y PSE a "encauzar la gestión pública".

Corominas ha insistido en que no hay "ni siquiera un proyecto de presupuestos" presentado por parte del Gobierno municipal de Eneko Goia y ha considerado que "siguiendo la lógica" del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, "el PNV debería presentarse a sí mismo a una moción de censura".

"Deberíamos tener muchísima más responsabilidad en la gestión de lo cotidiano, en la gestión de lo público, porque muchas cosas dependen de la gestión eficiente, de los impuestos de todos", ha remarcado el portavoz popular.

Para Borja Corominas, el PNV y el Partido Socialista deberían "encauzar la gestión pública, no remar cada uno en una dirección contraria, darse la mano y hacer las paces, sobre todo por el bien de la ciudad". "Es que cada uno hace su guerra por su lado, no se entienden, no se quieren, no se hablan, y esto no puede ser", ha concluido.