El PP denuncia el "fracaso" de las políticas del Gobierno Vasco y su "insuficiente" respuesta al problema de la vivienda

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VITORIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Euskadi ha denunciado que el Gobierno Vasco ofrece una respuesta "absolutamente insuficiente" al problema de la vivienda y desarrolla un modelo "fracasado" de política en este sector.

La parlamentaria Ana Morales ha indicado, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, que entre enero y julio los inscritos en Etxebide como demandantes de vivienda pasaron de 104.280 a 112.095, un aumento del 7,5% (7.815 personas).

Además, ha afirmado que desde el inicio de la legislatura, el incremento ronda los 20.000, y que el crecimiento de este año "triplica el volumen de viviendas que impulsa actualmente el Ejecutivo".

Morales ha añadido que "muchas de estas promociones", además, no estarán terminadas hasta 2028 o 2029, por lo que ha criticado que "son pocas y llegan tarde.

La parlamentaria ha añadido que los datos de vivienda protegida terminada "tampoco avalan" la gestión del Ejecutivo. De esa forma, ha señalado que en 2025 se finalizaron 1.254 viviendas en Euskadi, frente a las 1.968 de 2024, lo que representa una caída del 36,3%.

Además, en el primer trimestre de 2026 se completaron 693, mientras Etxebide sumaba 5.503 nuevos demandantes en el mismo periodo, "casi ocho por cada vivienda terminada", según ha denunciado.

"TRABAS"

Para el PP Vasco, estas cifras "evidencian el fracaso de la política de vivienda de PNV y PSE", partidos a los que ha acusado de "mantener trabas al desarrollo de nuevas promociones mientras la oferta protegida se aleja de las necesidades reales".

"Cuanto más avanza la legislatura, estamos peor", ha advertido Morales, que también ha cuestionado los resultados de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda. La parlamentaria ha asegurado que esta nueva ley "no está agilizando la construcción de VPO", por lo que la ha calificado de ""proyecto estrellado".

Morales ha apuntado los plazos de inicio de obra, "más de dos años", y la falta de mano de obra cualificada como "principales obstáculos" para incrementar el parque de viviendas, "con el consiguiente encarecimiento de los proyectos".

Ante esta situación, el PP llevará al Parlamento Vasco varias iniciativas que abordarán aspectos como el silencio administrativo positivo para licencias, la flexibilización de los porcentajes de reserva obligatoria de VPO, la contratación directa en origen de trabajadores cualificados para la construcción, e incentivos para que los ayuntamientos destinen más suelo a vivienda protegida.