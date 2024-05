PP dice que Euskadi no puede esperar por infraestructuras que están siendo "ignoradas" cuando "pueden desarrollarse"

Critica la gestión de nacionalistas y socialistas y remarca que "se trata de terminar la Y vasca, no de terminar con la Y vasca"



SAN SEBASTIÁN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato vasco a parlamentario europeo por el Partido Popular, Javier Zarzalejos, ha afirmado que el PP va a exigir desde el Parlamento Europeo que la situación actual "no se pueda eternizar" porque Euskadi "no puede esperar por infraestructuras estratégicas que están siendo ignoradas cuando se dan todas las condiciones para que pudieran desarrollarse". El objetivo es que el País Vasco "realmente pueda ser una gran región con capacidad para competir en Europa y que recupere el peso político perdido en relación con España".

En un acto en San Sebastián, en el que ha participado junto a la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, Zarzalejos ha defendido que la economía vasca, tiene "todas las condiciones para poder competir con éxito en la Unión Europea", pero no puede hacerlo "con una mano atada a la espalda".

Así, ha denunciado que "quien nos ata la mano a la espalda son las políticas nacionalistas y socialistas, que también, en el caso de infraestructuras esenciales, están demostrando incompetencia, silencio y desprecio por los grandes objetivos estratégicos que tenemos que afrontar".

Javier Zarzalejos se ha referido, en ese sentido, a la próxima caducidad del permiso medioambiental en el tramo "esencial" de la alta velocidad entre Vitoria y Burgos, que "supondrá volver a la casilla de salida" y a que la conexión con Francia "se va a retrasar hasta 2037", lo que "ya no es un retraso, es prácticamente sacarlo del mapa".

"La línea Bilbao-Santander, que se comprometió también por el propio Gobierno socialista, ha pasado a la historia y ayer, en una comparecencia de Óscar Puente, el llamado ministro de Transportes, en el Senado nos dice que el soterramiento en las ciudades tendrá que ser costeado con el 70% por parte de los ayuntamientos", ha afirmado.

El candidato popular ha asegurado que los retrasos en la ejecución de la Y "ya casi no hace falta recordarlos porque la sucesión de aplazamientos se olvida". "Estamos hablando del 2027 en el mejor de los casos, todavía con estaciones provisionales", ha añadido.

A su juicio, "esto simplemente no es serio después de que nacionalistas y socialistas, elección tras elección, en sus programas de gobierno en el País Vasco se hayan comprometido a terminar la Y. Se trata de terminar la Y vasca, no de terminar con la Y vasca", ha enfatizado.

Zarzalejos ha destacado que el PP quiere "reforzar el proceso de integración en la Unión entre los estados y también la integración regional". "¿Qué retórica, qué literatura inútil estamos haciendo cuando faltan infraestructuras que son estratégicas y que son las que permitirían dar sentido a esa macro región atlántica a la que podemos aspirar?", se ha preguntado.

De este modo, ha asegurado que "hay financiación" pero, según ha dicho, "el problema es que con los fondos europeos de recuperación, que entre otras cosas tienen que financiar proyectos como éste, no se están utilizando". El candidato ha insistido en que "dos años y medio después de que estos fondos fueran asignados, 163.000 millones de euros, el Gobierno español solamente ha ejecutado el 19,5 por ciento".

Además, ha criticado que el Gobierno Vasco, "que de vez en cuando se queja de que los fondos no llegan, no ha presentado un solo proyecto ni emblemático ni estratégico" y tampoco "ha puesto por escrito sus objeciones ni sus exigencias". "El Gobierno central ha dicho no a los PERTEs territorializados y el Ejecutivo vasco simplemente ha respondido con el silencio", ha censurado.

Javier Zarzalejos ha apuntado que, "de todo ese dinero que ha llegado hasta ahora, apenas mil millones de euros se han transferido al País Vasco y no sabemos ni siquiera quiénes son los destinatarios finales de esos fondos". "Todo esto simplemente está llegando a un punto realmente surrealista", ha opinado.

"ENORME RETRASO"

Por su parte, Larrea ha incidido también en que el permiso medioambiental que afecta el tramo de alta velocidad que transcurre entre Vitoria y Burgos "está a punto de caducar", lo que significa que Adif "deberá de volver a tramitar otro permiso ambiental para poder ejecutar dicho tramo" y ocasionará "un enorme retraso, una vez más, sobre una obra fundamental para el desarrollo de nuestros territorios".

Tras lamentar que Euskadi se encuentra "en una isla desconectada del resto", la dirigente de los populares guipuzcoanos ha hecho un llamamiento por "el impulso del eje atlántico y del País Vasco en el arco atlántico-europeo, un espacio de enorme actividad y dinamismo económico".

"Debemos reforzar en Europa las sinergias, la colaboración, la unión, la libre circulación de personas, de mercancías, a través de las infraestructuras y de inversiones que refuercen nuestro posicionamiento. El País Vasco debe sacar mayor partido a su ubicación estratégica en el espacio de gran actividad económica y de tráfico de mercancías", ha defendido.

Así, ha detallado que el corredor atlántico "concentra a más de 80 millones de habitantes y representa el 35% del PIB de la zona euro" y, en ese eje, Euskadi "atiende al 50% del tráfico de mercancías entre la península ibérica y el resto de Europa".

Por ello, ha incidido en que este corredor "es una autopista natural, marítima y terrestre" y la colaboración con Francia y otros países europeos como Alemania "debe incrementarse para consignar un espacio de encuentro entre las regiones de atracción económica y de proyección de España y de Euskadi hacia Europa".

"La integración, el aumento de flujo de inversiones, la mezcla, la libertad, la tolerancia y el progreso, todo eso es Europa. Y todo eso es lo que algunos defendemos en Europa, la antítesis del nacionalismo, de la exclusión y del enfrentamiento. Por eso es importante que el día 9 de junio todos acudamos a votar a las urnas para que Europa sea más Europa, para que Euskadi sea más Europa, y para que España sea más Europa", ha concluido.