PP exige "un cambio de rumbo inmediato" en el sistema y una educación basada en "el aprendizaje y no en la ideología"

SAN SEBASTIÁN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria y presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha exigido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco "un cambio de rumbo inmediato" en el sistema educativo vasco y una educación que "se base en el aprendizaje y no en la ideología". A su juicio, "aquí el problema no es el idioma, es el fracaso de un sistema educativo que no funciona".

Larrea, a través de las redes sociales, se ha referido de este modo a los últimos resultados alcanzados por los alumnos en las pruebas realizadas por el Gobierno Vasco los cuales, según ha asegurado, "arrojan un retroceso de 15 años".

Las capacidades de comunicación lingüística en castellano e inglés, así como la competencia científica experimentaron en 2024 una ligera mejora entre el alumnado vasco de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que se ha producido un leve retroceso en euskera y los resultados en matemáticas se mantienen estables, según la última evaluación diagnóstica dada a conocer este lunes por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI).

En su opinión, el "problema" no es el idioma, sino "el propio sistema educativo". "Falta planificación, falta formación para los docentes y falta refuerzo al alumnado", ha criticado, al tiempo que ha considerado que "si no se aborda el problema de manera integral, difícilmente vamos a poder mejorar los resultados".

La parlamentaria popular ha recordado que su partido lleva "años alertando" de que el Gobierno Vasco "no está haciendo lo suficiente", tal y como ha destacado, "ahora, sus propias pruebas lo confirman".

Larrea ha asegurado que los resultados de la evaluación diagnóstica en Euskadi "han sido malos en todas las áreas". Por ello, desde el Partido Popular han exigido "un cambio de rumbo inmediato, más refuerzo educativo, una educación que se base en el aprendizaje y no en la ideología y una educación que garantice el futuro de nuestros niños y niñas".