PP exige explicaciones por las "deficiencias" en la sede de Médicos de Bizkaia que valora grados de discapacidad

Archivo - Raquel González - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP en las Juntas Generales de Bizkaia ha registrado una interpelación para su debate sobre las condiciones en las que se están realizando las valoraciones del grado de discapacidad en la sede de Médicos de Bizkaia, que tiene "deficiencias" que afectan a "la accesibilidad, la intimidad y la dignidad" de los usuarios "en un procedimiento clave para el reconocimiento de derechos".

La iniciativa, presentada por la portavoz del grupo popular vizcaíno, Raquel González, responde a "las quejas" trasladadas por personas con discapacidad de distintos municipios del territorio histórico.

Según la información recabada por el PP, "el acceso al edificio presenta dificultades relevantes: no existen plazas de aparcamiento reservadas, no hay transporte público cercano y el entorno peatonalizado complica la llegada de personas con movilidad reducida".

Además, ha denunciado "la ausencia de personal de apoyo e información, así como una señalética insuficiente y no adaptada". A ello, ha añadido que se suman ascensores "con dimensiones inadecuadas para determinadas ayudas técnicas y con sistemas de comunicación poco accesibles".

Los usuarios también le han traladado que hay "barreras arquitectónicas en pasillos y accesos, puertas estrechas, suelos no antideslizantes y la inexistencia de baños adaptados". "Especial preocupación genera la realización de pruebas de movilidad en zonas comunes, lo que podría comprometer la intimidad de las personas evaluadas", ha añadido González.

A su juicio, "las valoraciones del grado de discapacidad deben realizarse con todas las garantías de accesibilidad y respeto". "No hablamos de un trámite menor, sino de un procedimiento que condiciona el ejercicio efectivo de derechos", ha aseguardo.

A través de la interpelación, Raquel González solicita al Departamento de Acción Social que informe "sobre la valoración que realiza de las actuales condiciones del servicio y que detalle qué controles e inspecciones ha efectuado la Diputación Foral para verificar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y adecuación normativa".

Asimismo, reclama "medidas urgentes mientras continúe vigente el contrato actual, con el fin de garantizar que las personas usuarias sean atendidas en condiciones dignas y plenamente accesibles".

En relación con la próxima licitación del servicio, la portavoz Popular ha advertido de la necesidad de introducir criterios más "exigentes". "Es imprescindible que los futuros pliegos incorporen estándares claros y verificables de accesibilidad y calidad. La Administración debe anticiparse y corregir cualquier carencia antes de renovar el contrato", ha afirmado.

Según ha insistido, "el reconocimiento del grado de discapacidad no puede desarrollarse en espacios que presenten obstáculos físicos o vulneren la intimidad". "La garantía de derechos debe comenzar por el propio entorno donde se presta el servicio", ha concluido González.