PP no colaborará con PNV si no apoya su proposición para dar "marcha atrás" al "acuerdo de autodeterminación" con Bildu

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido al PNV de que "no puede contar con el PP" vasco si no rompen su "acuerdo de autodeterminación" con EH Bildu. De este modo, ha condicionado la colaboración 'popular' al hecho de que el PNV apoye la proposicion no de ley que presentará en el Parlamento vasco para dar "marcha atrás" en la ponencia de Autogobierno.

El PP vasco ha celebrado este sábado un acto político en Bilbao en el que ha reivindicado su pertenencia a Euskadi y España y ha acusado a los jeltzales de ser "una decepción tras otra", como "el alacrán que nos metemos en el bolsillo y nos pica siempre".

En la cita, que ha contado también con la participación de la secretaria general, Amaya Fernández, y la presidenta en Bizkaia, Raquel González, Alonso ha denunciado que a los nacionalistas les "sobra España", pero "les faltan votos" y se los piden al PP.

En este sentido, ha denunciado el "proyecto de ruptura" que defienden PNV y EH Bildu con su apuesta de nuevo estatus y ha remarcado que mientras los jeltzales "vayan con EH Bildu y tengan pactada la autodeterminación no pueden contar con el PP".

De este modo ha anunciado que el PP presentará la próxima semana una proposición no de ley en el Parlamento vasco para que "se detenga el proceso emprendido por PNV y EH Bildu, que se rompa el acuerdo de autodeterminación que nos lleva a una situación como la de Cataluña, que se retrotraigan los trabajos de la ponencia de Autogobierno y regrese al Parlamento". "Votar a favor de dar marcha atrás y reiniciar el diálogo. Es lo único que tiene que hacer el PNV si quiere sentarse a negociar con el PP", ha zanjado.

