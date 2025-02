PP no es optimista sobre acuerdos en la revision fiscal por la actitud del PSE-EE, que quiere "aproximarse a EH Bildu"

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha manifestado que no se muestra optimista sobre un posible acuerdo en torno a la revision fiscal por la actitud del PSE-EE, que quiere "aproximarse a EH Bildu". "Vamos a ver cuál es el grado de autonomía que tiene el PNV y su capacidad de liderazgo en este asunto", ha asegurado.

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, el dirigente del PP vasco se ha referido a la revisión fiscal impulsada en Eukadi, que en las Juntas Generales de Gipuzkoa y de Álava precisa del apoyo de otros partidos para ser aprobada, porque no es suficiente con los socios de Gobierno (PNV-PSE).

Javier de Andres ha indicado que con la actitud del PSE-EE no pueden ser "muy optimistas" de cara a llegar a acuerdos en torno a la reforma fiscal, ya que los socialistas han dicho que "no quiere acordar nada con el Partido Popular". "Vamos a ver qué es el peso que pueda tener el PNV", ha añadido.

El dirigente popular ha recordado que presentaron una iniciativa que va destinada a que las familias "recuperen el poder adquisitivo que han perdido durante estos años por el crecimiento del IPC" y cree que su propuesta está "muy en sintonía con volver a dar la oportunidad a las familias de que dispongan de su renta". Sin embargo, ha indicado que el PSE-EE "no quiere" y habrá que ver "por dónde se inclina el PNV".

"Nosotros tenemos ahí nuestra mano tendida y creemos que es muy sensato, yo creo que es realmente una obligación y muy difícil de explicar que no se ajuste el IPC en los impuestos, ¿no?, porque si no, claro, pues la subida de la inflación se come todas las subidas salariales que pudiera haber en una empresa", ha añadido.

Ante la reflexión del diputado general de Álava, Ramiro González, que interpreta que esta propuesta supone una reducción de impuestos, con la consiguiente bajada de la recaudación, hay que señalado que "hay cosas en las que sería bueno que no hubiera dinero" porque, a modo de ejemplo, ha señalado que el Gobierno vasco es el Ejecutivo "con más asesores de toda España".

"Tenemos más asesores en el gobierno vasco que en todo el gobierno británico. Entonces, teniendo esa situación, en la cual vemos la cantidad de altos cargos que hay en Euskadi, el seguir con el rollo de la educación y de la sanidad, yo no me lo trago", ha manifestado.

Por lo tanto, cree que "lo sensato" es que a aquella gente que "trabaja, al menos, se le ajuste el IPC" y, en este sentido, ha citado el debate en torno a si el SMI debe estar exento de pagar el IRPF.

"Y la gente luego dice, no me da para comprar un piso. Hombre, tú mira tu nómina, lo que estás pagando de impuestos, y verás si ese dinero en vez de impuestos estuviera para ti, para tu salario, entonces igual sí que te daba para más cosas de las que te está dando ahora", ha manifestado.

Javier de Andrés cree que el PSE-EE está "en la línea de aproximarse a EH Bildu, y la del PNV está muy atada al PSE-EE". "Vamos a ver cuál es el grado de autonomía que tiene el PNV y su capacidad de liderazgo en este asunto", ha añadido.