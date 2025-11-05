PP presenta enmienda a la totalidad los presupuestos de San Sebastián y exige "austeridad y control del gasto"

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento de San Sebastián para 2026 y ha exigido "austeridad y control del gasto". En su opinión, PNV y PSOE "se niegan a hacer un ejercicio de contención presupuestaria y vuelven a exigir a los donostiarras que asuman el peso de los fallos en la gestión diaria de los asuntos municipales".

Según ha explicado el portavoz del PP en el Consistorio donostiarra, Borja Corominas, el proyecto de jeltzales y socialistas "repite los mismos errores estructurales" e "incide en los mismos vicios de gestión que nos llevaron a presentar enmiendas a la totalidad en los pasados años".

Corominas ha señalado que "estos fallos implican sobrecostes fácilmente evitables si se auditaran, como llevamos años exigiendo, los procesos de trabajo en el Ayuntamiento y la coordinación entre los diferentes departamentos".

El portavoz popular ha calificado el proyecto de presupuestos de "irresponsable a medio y largo plazo" y ha denunciado que el equipo de gobierno "mantiene una práctica presupuestaria absolutamente insostenible".

Por ello, el PP ha presentado 231 enmiendas parciales por un valor total de 2.608.675 euros, con el objetivo de "reducir el gasto excesivo y mejorar la eficiencia en la gestión del dinero público, que proviene del aumento constante de impuestos y tasas que sufren los donostiarras".

Asimismo, ha reconocido sentirse sorprendido al conocer que, después de varios años, el gobierno municipal está dispuesto a hablar de los presupuestos con el resto de los grupos de la corporación, "un hecho que hasta ahora era imposible ante el bloqueo del PNV y PSOE". "Iremos a esa reunión con espíritu constructivo, y buscando lo mejor para los donostiarras", ha asegurado, para añadir que "Donostia necesita menos propaganda y más responsabilidad presupuestaria".

ENMIENDAS PARCIALES

Entre las propuestas presentadas (enmiendas parciales de creación y adición) destacan aquellas destinadas a mejorar el mantenimiento urbano, la seguridad y la calidad de vida de los barrios, tales como 750.000 euros para incrementar la partida para el asfaltado, 500.000 euros a incrementar la partida de poda, 200.000 euros a incrementar la partida para el alumbrado público.

También 200.000 euros para el cubrimiento del frontón Oleta, 183.000 euros para desratización, 150.000 euros para habilitar la tercera planta del edificio de Kontadores para convertirlo en Casa de Cultura, 110.000 euros para reacondicionamiento del sótano de la casa de las mujeres, y 70.000 euros para movilidad vertical.

Asimismo, propone 60.000 euros para la construcción de una cancha deportiva en Buenavista, 50.000 euros para la construcción de cuatro pasos elevados en Riberas de Loiola, 50.000 euros para el control de gaviotas y palomas, 45.0000 euros para la cubrición de parques infantiles, 40.000 euros para la renovación de una cancha de basket en Bidebieta y 15.000 euros para un estudio sobre la construcción de un parking en Bidebieta.

El PP también ha presentado otras enmiendas sin contenido económico, de carácter organizativo y social, entre las que se incluyen la creación de una brigada permanente de limpieza de grafitis y pintadas, ajustar subvención al abordaje Pirata de Donostia Kultura, revisión del Protocolo de Cesión de Locales municipales y de control del uso de los mismos, redacción de un Plan de Accesibilidad de la ciudad actualizado y de un Plan facilitador del Relevo Generacional en el Comercio de Donostia ó analizar la viabilidad de la adquisición del local comercial contiguo de la Casa de Cultura Larrotxene.

También plantea la creación de un programa junto con los colegios donostiarras para la visualización del documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión' y de otro, a determinar con institutos y colegios de la ESO para visitar el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, firmar un convenio con la Asociación de Hostelería para poner en marcha una iniciativa para organizar tardes sin alcohol para los jóvenes, o la redacción de un estudio que analice la viabilidad de una Estación Intermodal en Riberas de Loiola.