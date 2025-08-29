PP recuerda a Manuel Indiano, edil del partido en Zumarraga, cuando se cumplen 25 años de su asesinato por ETA

SAN SEBASTIÁN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Gipuzkoa ha recordado este viernes a Manuel Indiano, el que fuera su concejal en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA.

La presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, recordó este pasado miércoles en el acto de inicio de curso político que su partido llevó a cabo en su sede de San Sebastián que Indiano "fue asesinado por ser concejal en Zumarraga mientras trabajaba en su tienda de chucherías y no pudo conocer a su hija". Además, destacó que "es de justicia recordar a todos y cada uno de los asesinados por ETA aquí, en todo el País Vasco y en toda España".

Los populares guipuzcoanos han destacado que a sus 29 años Indiano "representaba el compromiso y la valentía de quienes defendieron la libertad frente al terror". "Nunca olvidaremos. Memoria, dignidad y justicia", han añadido a través de sus perfiles en redes sociales.