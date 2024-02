PP de San Sebastián ve "inaudito" que PNV y PSE "se enzarcen" en tema de vivienda cuando gobiernan juntos

SAN SEBASTIÁN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha calificado de "inaudito" que "el PNV y el PSE se enzarcen en declaraciones cruzadas sobre la vivienda, cuando son los mismos partidos que gobiernan en el Consistorio donostiarra y en el Gobierno Vasco".

En un comunicado, Corominas ha informado de que ha solicitado una comparecencia urgente de la concejal delegada de Planificación Urbanística y Vivienda del Ayuntamiento donostiarra, Nekane Arzallus, en el próximo pleno del jueves ante "el cruce de acusaciones al que hemos asistido este fin de semana entre el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián sobre la cesión del suelo para construir viviendas dotacionales".

A juicio del portavoz el PP, "es inaudito que se enzarcen en declaraciones cruzadas, en peleas cuando son los mismos, el PNV y el PSE, quienes gobiernan tanto en el Ayuntamiento de San Sebastián como en el Gobierno Vasco".

Tras recordar que mientras tanto los jóvenes "no pueden acceder a una vivienda porque no se construye vivienda en nuestra ciudad", Corominas ha destacado que "no hay ciudad española en la que sea más difícil acceder a la vivienda como en San Sebastián, y mientras tanto el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián se pelean para saber quién es más incapaz de solucionar un problema que afecta a la mayoría de los donostiarras".

Corominas ha añadido que espera que Arzallus explique la situación en la que se encuentra la cesión de los suelos al Gobierno Vasco para la construcción de vivienda social en San Sebastián, así como "las razones han llevado a este cruce de acusaciones entre el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco y el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián". "Si el PNV y el PSE no son capaces de solucionar nuestros problemas, los problemas de todos los donostiarras, quizá no son los idóneos para seguir gobernando", ha añadido.