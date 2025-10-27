PP vasco condena las "inadmisibles" nuevas pintadas amenazantes aparecidas en Zestoa (Gipuzkoa)

Archivo - La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento vasco, Laura Garrido, ha condenado este lunes las "inadmisibles" nuevas pintadas amenazantes aparecidas este fin de semana en la localidad guipuzcoana de Zestoa contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Garrido, a través de las redes sociales, ha rechazado "firmemente" estas amenazas. En las pintadas se podía leer: "Zupiria, entzun, Euskadin pim, pam, pum (Zupiria escucha en Euskadi pim, pam, pum)". "Es inadmisible", ha asegurado.