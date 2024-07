PP vasco pide a Pradales que renuncia a medidas "identitarias" para llegar a acuerdos en sanidad y autogobierno

De Andrés reclama que se avance en la consolidación de plazas en Osakidetza



VITORIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha expresado su disposición a llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco (PNV-PSE) en materias como la sanidad o la reforma del Estatuto de Autonomía, si bien ha advertido de que para ello es necesario que el Ejecutivo renuncie a sus propuestas "identitarias" en ambas cuestiones.

De Andrés ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, con el fin de informar sobre la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de la ronda de encuentros iniciada por este con los responsables de los principales partidos políticos de Euskadi.

El máximo responsable del PP vasco ha explicado que el principal asunto abordado en la reunión ha sido la propuesta de Pradales para alcanzar un pacto por la sanidad entre los principales agentes políticos y sociales.

"DECADENCIA" DE OSAKIDETZA

De Andrés se ha mostrado dispuesto a acercar posturas a este respecto, con el fin de dar soluciones a la "decadente" situación en la que, según ha dicho, se encuentra Osakidetza. A su juicio, los problemas que afectan a Osakidetza requieren de una mejora en la "gestión" del Servicio Vasco de Salud y de la corrección de los "errores" en los que se ha incurrido en los últimos años.

En este sentido, ha destacado la necesidad de reducir la tasa de eventualidad de la plantilla de Osakidetza, que según ha denunciado se encuentra en el 50%, algo que considera "inadmisible". Por ese motivo, ha considerado "imprescindible" avanzar en la consolidación de la plantilla.

A su vez, ha reiterado la propuesta del PP para reducir el peso que se concede en las convocatorias de empleo de Osakidetza al conocimiento del euskera, lengua oficial de Euskadi junto con el castellano.

De Andrés ha calificado los actuales requisitos lingüísticos para acceder a un empleo público en Euskadi de exigencias "ideológicas e identitarias", y ha asegurado que el requerimiento del dominio de las dos lenguas oficiales supone un obstáculo para la consolidación del empleo en el Servicio Vasco de Salud.

"NINGUNA OBJECIÓN"

Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, ha asegurado que el PP no plantea "ningún a objeción" a este respecto. No obstante, ha advertido de que solo apoyarán una reforma estatutaria que responda "al interés de la sociedad", y no a "obsesiones identitarias".

En este sentido, ha denunciado que los gobiernos central y vasco están acordando o negociando trasferencias a Euskadi sobre materias que --según ha dicho-- son "competencia exclusiva" del Estado, entre las que ha citado la homologación de títulos universitarios extranjeros, la asistencia a personas migrantes, los puertos y aeropuertos, o el servicio de meteorología.

"Si se pretende hacer un nuevo estatuto que ahonde en la libertad, nosotros vamos a estar ahí, por supuesto que sí; pero si es para ser coercitivos, para predeterminar cómo tiene que ser un vasco, para limitar nuestras forma de estudiar, de trabajar, de leer, de ver, desde luego nosotros ahí no vamos a estar", ha añadido.