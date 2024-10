PP vasco ve "deflación" en Salud y Seguridad en el Presupuesto y cree que Pradales dedica más esfuerzo a nuevo estatus

De Andrés cree que en Gipuzkoa y en Álava PNV y PSE-EE podrían encontrar apoyo en EH Bildu "para seguir cobrando más impuestos"

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha calificado de "decepcionante" el proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2025 y ve "deflación" en los montantes destinados a Salud y Seguridad, materias de "muy especial importancia". También cree que estas cuentas redundarán en "una merma de las rentas familiares y de los trabajadores", y ha denunciado que el Lehendakari, Imanol Pradales, dedique "más esfuerzo" al nuevo estatus y lo use como "señuelo" para desviar la atención sobre los "problemas reales" de los vascos.

De Andrés, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao, no ha descartado que, en Gipuzkoa y en Álava, el PNV y el PSE-EE podrían encontrar apoyo en EH Bildu "para seguir cobrando más impuestos y rebajando la capacidad de gasto de las familias".

El líder de los populares vascos ha realizado un análisis del proyecto de Presupuesto del Gobierno Vasco para 2025, que plantea aumentar sus gastos en un 4,7%, y ha afirmado que redundará en una "merma de las rentas familiares y de los trabajadores".

"Esto no se debe a que haya habido un crecimiento exponencial porque el crecimiento para la economía vasca se calcula que va estar entre 1,9 y el 2,1% en 2025. Lo que va a gastar el Gobierno Vasco es mucho más de lo que va a crecer la economía y los salarios de los trabajadores. Esto no es para estar muy contentos", ha señalado.

En materia de Salud, se ha mostrado sorprendido por que aumente un 4,22%, ya que supone menos crecimiento que la media del presupuesto. "Parece indicar que ellos no son conscientes de que la situación de Osakidetza se pueda resolver con aporte económico. Tal vez crean que son suficientes las decisiones de gestión", ha apuntado.

A su juicio, eso sería "economizar", pero considera que "no responde a la expectativa que pueda haber sobre, por ejemplo, nuevas contrataciones" que se habían anunciado. "No sé cómo se van a abordar", ha añadido.

El líder popular también ha lamentado que, en materia de Seguridad, "otro de los problemas crecientes en la sociedad vasca", el Presupuesto aumenta un 0,77%, "muy por debajo del crecimiento" global de las cuentas. "Si tenemos en cuenta que la previsión del IPC de 2025 es del 2,3%, quiere decir que en seguridad realmente hay una disminución", ha remarcado.

Javier de Andrés ha señalado que, respecto al Presupuesto de 2024 actualizado, las cuentas del año que viene solo destinarían a Sanidad 17 millones de euros y, a Seguridad, 7 millones menos. En base a la previsión del IPC, ha asegurado que, "tanto en Salud como en Seguridad, la capacidad de gasto de 2025 es menor que lo que ahora mismo se calcula que se va a gastar en 2024", cuando se trata de dos áreas de "muy especial importancia".

En su opinión, el proyecto presupuestario es "decepcionante" y no era lo que el PP esperaba. Además, ha censurado que, por contra, sí se observa "un crecimiento muy importante en coste de administración, que no es lo que resuelve el problema de la gente".

"En definitiva, nos parece que este presupuesto no responde a las necesidades ni a la consciencia social de que hay problemas en seguridad y salud. Esto indica, no ya un continuismo, sino incluso una decepción", ha insistido.

Javier de Andrés ha lamentado que el Gobierno Vasco "no sea consciente de la realidad de la sociedad vasca y sus necesidades", por lo que "no se va a responder adecuadamente" a ellas. "No se ha tomado adecuadamente el pulso de la economía, la salud y los servicios públicos en Euskadi", ha añadido.

NUEVO ESTATUS

Por contra, ve a un Ejecutivo "obsesionado" con el nuevo estatus. "Ahí sí hay dedicación y esfuerzos", ha reprochado, para advertir de que, con ello, no se van a resolver los problemas de sanidad y de seguridad, aunque sí "distraerá la atención de los problemas de verdad de los vascos". "Como distracción funciona, pero no como solución. Y el Lehendakari está poniendo toda su atención en el nuevo estatus y no en los problemas reales de los servicios públicos", ha añadido.

En su opinión, el tema del nuevo estatus "es un señuelo para distraer, porque no se sabe resolver los problemas". "Los problemas que quiere crear el Lehendakari son la confrontación con el resto de España y la insatisfacción de la sociedad vasca respecto a la capacidad de autogobierno", ha denunciado.

Para De Andrés, la intención del PNV es "generar frustración" en la ciudadanía vasca "para tener un adversario" en la estrategia del "victimismo" que, a su juicio, ha caracterizado a los jeltzales, con el objetivo de llevar a "una confrontación ficticia" para desviar la atención de los resolución de los problemas.

"Este Gobierno Vasco ha renunciado a afrontarlos, por lo menos de forma presupuestaria. No se percibe una sensatez respecto a las demandas sociales. Por el contrario, vemos continuismo e incluso una deflación del esfuerzo económico que se hace en dos materias muy importantes como seguridad y sanidad", ha sentenciado.

NEGOCIACIÓN

El presidente del PP vasco ha señalado que, para negociar las cuentas con ellos, "por lo menos el Presupuesto de 2025 no debe ser inferior a lo que se va a gastar a 2024". "Me parece de cajón", ha apostillado.

Javier de Andrés ha puesto en duda que "se pueda enmendar en ese volumen" el proyecto presentado. Tras asegurar que ellos harán un esfuerzo por acordar, ha precisado que "es muy difícil" que den a las cuentas "una vuelta tan importante". "Nosotros vamos a ir por ahí", ha destacado.

FISCALIDAD

En cuanto al acuerdo para la revisión fiscal y tributaria alcanzado por PNV y PSE-EE, los populares han señalado que no conocen el documento, pero De Andrés ha manifestado que se debe "facilitar las cosas a la gente que más lo necesita", como los trabajadores, autónomos o pequeños empresarios y comerciantes, "que no van a tener una subida del 4,7% como el Presupuesto de 2025". "Hace falta una política fiscal que tome una serie de decisiones para ajustar las tablas y ayudar a los trabajadores", ha añadido.

Tal como ha subrayado, el PP está dispuesto a colaborar "si hay un apoyo a quienes van a crecer menos que el Presupuesto". En caso contrario, ha advertido que los populares "no estarán ahí".

En cuanto a los Presupuestos de Bizkaia y Gipuzkoa, donde el PNV y el PSE-EE necesitan apoyo de los populares, o de EH Bildu, para sacarlos adelante, ha señalado que jeltzales y socialistas "se sienten más cómodos pactando" con la formación soberanista.

"Hasta ahora lo vienen haciendo así. Ahora mismo hemos visto en el Ayuntamiento de Vitoria que ha habido un acuerdo con EH Bildu para los Presupuestos, y la subida de impuestos en los ayuntamientos vascos. Para eso se entienden mucho mejor con Bildu. Y es posible que también en Gipuzkoa y en Álava encuentren en Bildu un apoyo mejor para seguir cobrando más impuestos y rebajando la capacidad de gasto de las familias vascos", ha concluido.