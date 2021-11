PP+Cs enmienda a la totalidad de los Presupuestos 2022, "alejados" de la realidad y con previsiones "desfasadas"

Su portavoz, Luis Gordillo, afirma que se basan en unas previsiones de crecimiento "claramente desfasadas"

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP+Cs ha presentado este viernes en el Parlamento Vasco una enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno de Euskadi para 2022, además de cerca de 1.500 enmiendas parciales, al entender entender que son unas cuentas "alejadas" de la realidad socioeconómica vasca, y basadas en unas previsiones "claramente desfasadas" que estimaban un crecimiento del 9% del PIB vasco cuando crecerá este año en torno al 5%, cuatro puntos menos.

El portavoz de la coalición, Luis Gordillo, ha explicado que su grupo político pide al Gobierno Vasco que retire el proyecto porque su "gran problema recurrente", como en ejercicios anteriores, es "la falta de ejecución y la incapacidad de este gobierno para ejecutarlos", ya que, según sus estimaciones, el Ejecutivo dispone más de mil millones de excedente presupuestados sin ejecutar.

PP+Cs propone que esa cuantía, en lugar de apalancada en caja, sea devuelta a las familias y al sector productivo para que sean ellos quienes los ejecuten mientras existan necesidades empresariales y sociales por la crisis provocada por la pandemia.

Gordillo ha manifestado que su grupo entiende que reintroducir esos mil millones requiere "ajustes contables", por lo que su propuesta plantea que, en lugar de hacerlo de una sola vez, se haga a lo largo de los tres próximos ejercicios, alrededor de un tercio en 2022 (en torno a 350 millones), y el resto durante los dos siguientes.

En su enmienda a la totalidad, la coalición propone asimismo acometer un acuerdo interinstitucional para rebajar la presión fiscal, un compromiso de ejecución de los presupuestos que incluya un análisis del motivo por el que se tiene esa incapacidad para ejecutarlos en su integridad. En los últimos tres años, ha remarcado Gordillo, no se ha llegado al 50% de ejecución y, ha apostillado, "si se ha sido incapaz de ejecutar 500 millones, cómo se van a ejecutar 1.200 como se plantea para 2022".

FONDOS DE RECUPERACIÓN

PP+Cs también propone emprender una "revisión y simplificación" del sector publico para ahorrar costes y evitar solapamientos con otras administraciones vascas, así como la creación de un fondo especifico para la recuperación del sector productivo vasco, dotado con 650 millones, otro con otros 200 millones, destinados a formación continua, y otros 150 millones más para llevar a cabo conciliación y politicas sociales.

Luis Gordillo ha explicado que para elaborar esas propuestas, la coalición ha seguido como criterio central revisar la ejecución de los últimos años para reducir las cantidades donde vemos que no ha habido ejecución y aumentar las dotaciones en capítulos como educación, sector sanitario y sector productivo, de cara a dotarlos de mayor financiación y afrontar la salida de esta crisis.

Preguntado por su valoración de las negociaciones y conversaciones mantenidas por la coalición con el Departamento de Ecomomía y Hacienda que dirige Pedro Azpiazu, Luis Gordillo ha recordado que acudieron a ellas "de buena fe" a plantear nuestras propuestas pero se encontraron con que ya tenía pactado el presupuestos con los dos socios de gobierno.

Por ello, entiende que al resto de grupos se les dio "un presupuesto cerrado" donde se les planteaba poco menos que tener solo que justificar el motivo por el que no apoyaban "un presupuesto tan maravilloso".

Gordillo ha aclarado que su coalición no se cierra a un acuerdo, todo lo contrario, lo que ocurre es que, aunque las reuniones fueron "cordiales", no apreciaron una voluntad "real" de acordar, porque no había "voluntad de ceder" en una materia, por ejemplo, para ellos fundamental como era devolver a familias y a empresas ese dinero que este gobierno tiene apalancado mientras haya necesidades empresariales y sociales", ha concluido.