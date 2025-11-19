Pradales apuesta por "dar velocidad" a la Macrorregión Atlántica después de que a Francia le haya "seducido" el proyecto

El Lehendakari, Imanol Pradales, se reúne en París con la ministra delegada para la Mar y la Pesca de Francia, Catherine Chabaud - JON RODRIGUEZ BILBAO-IREKIA

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, apuesta por "dar velocidad" a la Macrorregión Atlántica después de que a la ministra delegada para el Mar y la Pesca de Francia, Catherine Chabaud, le haya "seducido muchísimo" el proyecto en la reunión que han mantenido este miércoles en París. Durante su visita oficial, Pradales analizará también "oportunidades de colaboración" con Île-de-France, "la gran región motor" del Estado francés.

Pradales ha mantenido un encuentro esta mañana con Chabaud para tratar sobre cooperación europea y marítima, de cara a materializar la creación de la Macroregión Atlántica.

En declaraciones posteriores, el presidente del Ejecutivo vasco ha subrayado que es la primera ocasión, "después de 31 años, en la que se produce una reunión entre un Lehendakari y una ministra o un ministro de un Gobierno francés, y esto tiene un valor político en sí mismo".

Según ha destacado, es "muy importante" este encuentro porque "se abre una puerta a un nuevo marco de relaciones en el que Euskadi puede plantear proyectos que puedan ser de interés común" para el Estado francés y la Comunidad Autónoma Vasca.

Además, ha subrayado que la ministra le ha trasladado que le ha "seducido muchísimo la idea" de la Macrorregión Atlántica, y la ve "en sentido muy positivo". "Es importante que se implique el Gobierno francés al máximo nivel para sacar este proyecto adelante. Utilizando sus palabras, ha dicho: 'vamos a ver cómo podemos avanzar juntos y cómo podemos alinear los intereses de Francia y los intereses de Euskadi'", ha resaltado.

A su juicio, se trata de algo "muy relevante para la relación de Euskadi con el Estado francés". "Nos ha abierto puertas, porque quiere que tengamos reuniones con otro ministerio, y que hablemos también a nivel de secretarios de Estado de este proyecto y de otras cuestiones que puedan existir de interés común para Euskadi y Francia", ha precisado.

SENSACIÓN MUY POSITIVA

El Lehendakari ha valorado, asimismo, "el tono de la reunión, el cómo hemos entrado en la materia". "Me quedo con una sensación muy positiva de esta reunión", ha asegurado.

Tras indicar que su conversación se ha "focalizado fundamentalmente en el tema de la Macrorregión Atlántica, porque era el objeto de la reunión", ha declarado que, en la medida en la que se va abordando una relación de este tipo con un Ministerio "de manera directa", se tendrá ocasión "de poder hablar de otras cuestiones que puedan ser de interés común".

"La ministra ha insistido mucho en el Pacto por los Océanos que está liderando Francia, en la necesidad de incorporar esta cuestión también en la agenda. Es una mujer muy sensibilizada con la sostenibilidad en el ámbito marítimo, con la economía azul, con una serie de temáticas que también son de interés para Euskadi, y yo creo que vamos a tener la ocasión de poder abordarlas en próximas reuniones. Lo que hemos hecho es abrir una puerta a una relación y creo que esto políticamente es muy relevante", ha insistido.

LOGRAR EL COMPROMISO DE FRANCIA

Pradales ha recordado que la Marrorregión Atlántica debe ser aceptada por los estados miembros dentro del Consejo Europeo, y ha destacado que los cuatro "fundamentales para sacarla adelante son Portugal, España, Francia e Irlanda". "El compromiso de Portugal y de España está hace mucho tiempo claro. El compromiso francés lo estamos logrando con este tipo de reuniones", ha enfatizado.

En todo caso, ha dicho que las regiones francesas de Nueva Aquitania, Bretaña o Países del Loira "están totalmente volcados a favor", y con Irlanda se mantinen "reuniones que están yendo por el buen camino"

Por ello, ha explicado que, "si Francia definitivamente apuesta por la Macrorregión", y él es "positivo después de esta reunión y de las puertas que nos ha abierto la ministra", cree que se va "en muy buen camino para lograr este objetivo", que será "fantástico para Euskadi".

Según ha dicho, se trabaja a nivel diplomático "desde hace mucho tiempo con el Gobierno francés, e independientemente de que hayan cambiado los gobiernos y los ministros dentro de esta convulsión francesa" que existe, "se ha mantenido en todo momento el interés, sobre todo porque hay regiones francesas empujando junto con Euskadi".

"El presidente Rousset, de Nueva Aquitania, está también muy involucrado en esta cuestión, con lo cual no va a caerse de la agenda. Cuestión distinta es que, una vez que uno ha abierto una puerta y ha seducido a una ministra, a un Ministerio con este proyecto, creo que hay que aprovechar para darle velocidad, y nos interesa que se mantenga cierta estabilidad política en Francia, pero eso ya no depende del Lehendakari", ha añadido.

REUNIÓN CON ÎLE-DE-FRANCE

Imanol Pradales se reunirá esta tarde con la presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, Valérie Pécresse, con quien analizará oportunidades de colaboración en innovación, desarrollo sostenible y economía del conocimiento.

Tras recordar que Île-de-France "es la región más importante de toda Francia", que está en el entorno de París y supone "prácticamente un tercio de todo el PIB francés", ha especificado que, en esta primera reunión, pretende que su presidenta conozca "las capacidades del autogobierno vasco y las capacidades industriales, económicas, culturales" de Euskadi.

"Se trata también de iniciar un camino de relación. Hemos iniciado un camino de relación que está dando frutos con Nouvelle Aquitaine, ayer también con Occitania ya llegamos a algunos compromisos concretos, y se trata de ir abriendo ese camino dentro de Francia, porque en estos momentos es el principal mercado para Euskadi en términos de exportaciones. Estamos pegados, estamos muy cerca, creo que tenemos una gran capacidad de crecer a muchos niveles no solo económicos, también de relaciones institucionales, culturales, etc", ha considerado.

Pradales ha insistido en que se hay que "ir abriendo ese camino", dentro de la estrategia de 'Euskadi global' del Gobierno Vasco. "Vamos a ver en qué medida podemos avanzar también con la región de Île-de-France, que es la gran región motor de Francia", ha manifestado.