Pradales expresa la apuesta "clara" de su Gobierno por la reinserción y por poner a las víctimas en el "centro"

Llama a no olvidar "nunca que ETA asesinó a cientos de personas y destruyó a cientos de familias"



BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado "el claro compromiso" del Gobierno Vasco por unas instituciones penitenciarias "actualizadas que fomenten la reinserción" de los presos, y por poner a las víctimas "en el centro", garantizando que la injusticia "no se vuelva a repetir". Además, ha emplazado a no olvidar, "de ningún modo", lo ocurrido en Euskadi, donde ETA "asesinó a cientos de personas". "No debemos olvidar jamás que destruyó a cientos de familias", ha subrayado.

Pradales ha presidido un acto celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao con motivo del Día de Nelson Mandela, conmemoración internacional que reivindica condiciones dignas para las personas privadas de libertad y que reconoce la labor del personal penitenciario.

En el evento, en el que se entregado el premio 'Francisco Javier Gómez Elosegui' --funcionario de prisiones de Martutene asesinado por ETA en 1997--, a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, ha intervenido también la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.

El Lehendakari ha comenzado su discurso recordando la conmemoración del 'Mandela Eguna' realizada por primera vez el año pasado, en la que su antecesor en el cargo, Iñigo Urkullu, puso en el centro a los funcionarios que trabajan en las prisiones y tuvieron que sufrir el acoso de ETA.

En esta línea, ha hecho una apelación a recordar la historia reciente de Euskadi. "Es imprescindible que esté presente, principalmente por dos razones: por el respeto que le debemos a las víctimas y para que esa injusticia nunca se vuelva a repetir", ha subrayado.

A su juicio, no se puede "olvidar nunca que en Euskadi miles de personas estuvieron en la diana, amenazadas", y que ETA "asesinó a cientos de personas". "No debemos olvidar jamás que destruyó cientos de familias y que con ese dolor eterno han vivido entre nosotros. Esas personas y ese dolor tienen nombres y apellidos, y no debemos olvidar nunca que no eran números, sino personas. Los muertos siempre en el recuerdo, las víctimas siempre en centro", ha afirmado.

Imanol Pradales ha destacado "el gran trabajo" realizado por Ruth Alonso, que ha recibido este galardón como agradecimiento a "su dilatada trayectoria" al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el único en esta materia en Euskadi, en el que, según ha destacado el presidente del Gobierno Vasco, "siempre ha demostrado compromiso y sensibilidad con la reinserción de las personas presas y la salvaguarda de sus derechos y garantías".

Pradales ha recordado que en 2015 Naciones Unidas aprobó "las reglas mínimas para el tratamiento de las personas reclusas", conocidas como 'reglas Mandela', y en su resolución dispuso que cada 18 de julio celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela, "y que este fuera un día para la concienciación sobre los derechos de las personas presas el trabajo que con ellas se realiza".

Además, ha resaltado que hace ya tres años desde que Euskadi asumiera el traspaso "largamente esperado" de la competencia de prisiones. "Hoy podemos afirmar que se han dado pasos firmes en el desarrollo de las bases del modelo penitenciario para Euskadi. Ahora debemos dar un nuevo paso y consolidar el modelo", ha asegurado.

EL COMPROMISO POR LA REINSERCIÓN

El Lehendakari ha señalado que así se recoge en el acuerdo de bases del Gobierno de coalición suscrito entre el PNV y el PSE-EE, que "contiene un claro compromiso de impulsar unas instituciones penitenciarias actualizadas que fomenten la reinserción".

También ha subrayado que esta legislatura promoverán nuevas infraestructuras para ajustar la oferta de plazas de los centros penitenciarios básicos a la demanda de la población penitenciaria con vinculación social en Euskadi.

Imanol Pradales ha asegurado que se atenderá a las específicas de colectivos como las personas con trastornos mentales crónicos o con problemas de adicciones, y se facilitarán "segundas oportunidades por medio de la formación en la inserción laboral".

SIN ESTIGMATIZACIÓN

"Porque no podemos vivir de espaldas a quienes están en la cárcel, pensando que las personas van a estar siempre encerradas. No podemos estigmatizarles porque esa actitud supondrá condenarles de nuevo a repetir sus propios errores", ha señalado.

Tal como la recalcado, el objetivo del sistema penitenciario vasco "es el contrario", el de "facilitar su regreso a la libertad y la reinserción". "Pero, para que esa reinserción pueda ser efectiva, es necesario que las personas reclusas sientan también el compromiso de cumplir con nuestra sociedad, porque como dijo el propio Nelson Mandela, ser libre no es simplemente deshacerse de las propias cadenas. Ser libre es vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás", ha concluido.