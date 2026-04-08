Pradales pide a la UE que "trabaje" para "garantizar la estabilidad", tras el alto el fuego en Oriente Medio

El lehendakari, Imanol Pradales - Diego Radamés - Europa Press

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha valorado el alto el fuego en Oriente Medio como "un primer paso hacia la paz" y se ha mostrado convencido de que es el momento para que la diplomacia y la UE "trabajen en garantizar la estabilidad en la región".

A través de la red social X, el presidente del Gobierno Vasco ha manifestado su convicción de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán "abre una puerta de esperanza para la paz en Oriente Medio".

Además, ha asegurado que debe servir como "primer paso hacia una paz justa y duradera basada en el respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional".

Para Imanol Pradales, "es el momento" para que la diplomacia y la UE "trabajen en garantizar la estabilidad en la región". "Una estabilidad que ayude a lograr la paz, reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer así las conexiones energéticas y las rutas comerciales globales evitando una gran crisis económica mundial", ha concluido.