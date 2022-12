Los presupuestos de Bizkaia continúan su tramitación tras rechazarse las enmiendas a la totalidad de la oposición

GERNIKA (BIZKAIA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha rechazado las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos vizcaínos para 2023 presentadas por EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP, con lo que las cuentas continuarán su tramitación parlamentaria con el debate en Comisión de las enmiendas parciales y su aprobación definitiva en una próxima sesión plenaria.

La Cámara ha debatido este martes las enmiendas a la totalidad que han planteado los tres grupos de la oposición. Los dos partidos que conforman el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, cuentan con mayoría en la Cámara, por lo que sus votos en contra han supuesto que hayan decaído las enmiendas y la petición de devolución del proyecto.

La Diputación de Bizkaia ha elaborado un proyecto de presupuestos para 2023 que se eleva a 9.808,1 millones de euros, un 10,2% más que este año, con un disponible departamental de 1.540,5 millones, un 5,5%. Según ha destacado el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, el proyecto evidencia que Bizkaia sigue estando "fuerte" y "funcionando, generando actividad económica y empleo", para sostener unos servicios públicos "de calidad".

En la defensa de las enmiendas a la totalidad que han presentado los tres grupos de la oposición, la portavoz de EH Bildu, Bea Ilardia, ha lamentado que el último presupuesto de legislatura es "copia y pega" de los anteriores, pese a que, para hacer frente a las sucesivas crisis, son necesarios "cambios estructurales". Entre otros aspectos, ha criticado que "no hay rastro" de modificación del sistema fiscal actual, la "falta de transparencia" y el hecho de que se "aceleren" los proyectos para el vehículo privado, mientras los de transporte público sufren "retrasos".

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha advertido de que las cuentas "no llevan a Bizkaia hacia un futuro justo, digno y sostenible, con una mejor calidad de vida para sus habitantes, no dejan una Bizkaia mejor a las nuevas generaciones". A su entender, el proyecto no refleja "la realidad" del territorio y supone "un año más" unos presupuestos "continuistas". Elkarrekin ve "urgente" que la Diputación "reoriente" las políticas fiscales, de energía y medio ambiente, de movilidad sostenible, de empleo y de cuidados "desde lo público".

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha explicado que su enmienda simboliza "un compromiso que busca recuperar el liderazgo perdido desde hace años" para que Bizkaia "vuelva a ser la locomotora económica de Euskadi" ya que, aunque "la economía está cambiando", las políticas forales "siguen siendo las mismas". Entre sus propuestas, el PP ha reclamado "una mayor deflactación" que la planteada o incluso una reforma fiscal" porque es "urgente devolver el exceso de recaudación a los vizcaínos".

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha destacado que el presupuesto, "el más alto" hasta el momento con el objetivo de "mejorar la calidad de vida" de los vizcaínos, está respaldado por "una amplia mayoría", del 65% de la Cámara, mientras que los grupos de la oposición "se agrupan a un lado de la votación para decir que no a las propuestas de los gobiernos conformados por el PNV". "No es cuestión de modelo", ha señalado el juntero, que ha asegurado que hay "mano tendida para el diálogo", con la "línea roja" del "compromiso con los ciudadanos".

También el portavoz del PSE-EE, Juan Otermin, tras defender los presupuestos "sociales y expansivos", ha lamentado que EH Bildu y Elkarrekin caigan en "el error de quedarse en la reivindicación sin más" y renunciar a "jugar un papel mucho más determinante, mucho más activo e importante como juegan en otras instituciones, con la sola intención de justificar una actitud beligerante" contra el Gobierno foral. Asimismo, ha censurado que el PP sigue "en la línea de cuanto peor mejor para sus pretensiones políticas".

