Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 14

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi chubascos durante toda la jornada, pero más abundantes durante la primera mitad del día, cuando pueden darse algunas tormentas con granizo en la mitad norte.

Por la tarde y noche las precipitaciones perderán fuerza y tenderán a remitir al final del día. La cota de nieve bajará a 800-1000 m, aunque en el este de Álava podría estar más baja.

El viento soplará fuerte de componente norte durante la mañana, con rachas muy fuertes en zonas expuestas y perderá fuerza durante la segunda mitad del día. Las temperaturas descenderán moderadamente, con algunas heladas en zonas de montaña.