Las principales iglesias de Vitoria reúnen a 39.335 visitantes durante julio y agosto

VITORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las principales iglesias de Vitoria-Gasteiz han reunido a 39.335 visitantes durante julio y agosto, siendo la parroquia de Santa María la más visitada al haber acogido a 11.611 turistas, según ha informado este viernes la diócesis de Vitoria en un comunicado.

Estos datos se enmarcan en la iniciativa conocida como 'Grandes Templos de Vitoria-Gasteiz'. La parroquia de Santa María, Capilla de Santiago, se ha situado como el templo más visitado con 11.611 turistas, "dato que incrementa de manera notable sus registros habituales".

Después le sigue San Miguel, con 8.959 personas, la Concatedral de María Inmaculada, con 8.934, San Vicente con 4.381 visitantes y San Pedro, por su parte, ha sido visitada por 3.913 personas.

Además, la diócesis de Vitoria ha contado con un programa de visitas guiadas que ha contado con 1.537 participantes en los recorridos por la Concatedral de María Inmaculada y la Torre de San Vicente, realizados en colaboración con Kalearte.

Entre las procedencias de visitantes nacionales, destacan Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, La Rioja y la Comunidad Valenciana, mientras que en cuanto a turismo internacional, se han registrado turistas procedentes de Francia, Italia, Países Bajos, China, Japón, Marruecos, Guinea, México, Colombia, Canadá, Venezuela y Uruguay, entre otros países.