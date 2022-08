Producciones de Bulgaria, República de Moldavia, Turquía y Ucrania participarán en WIP Europa de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro producciones de Bulgaria, República de Moldavia, Turquía y Ucrania participarán en WIP Europa, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre en el marco del 70 Festival de Cine de San Sebastián. Esta iniciativa está dirigida a películas de producción mayoritaria europea en fase de postproducción.

La directora búlgara Nadejda Koseva, cuyos cortometrajes participaron en los festivales de Berlín, Sundance y Sarajevo, presenta su segundo largometraje, 'Klopka/ The Trap', que narra el conflicto al que se enfrenta un habitante de un pueblo a orillas del Danubio cuando debe tomar partido ante ciertas demandas empresariales de inversores extranjeros, según han explicado desde el certamen donostiarra en un comunicado.

Con su debut, 'Irina', obtuvo una nominación al premio European Discovery de la Academia de Cine Europeo. También firma su segunda película el actor, montador y realizador Anatol Durbala conocido cómico de la República de Moldavia.

En 'Varvara' narra la historia de un trabajador honesto que necesita dinero para salvar la vida de su bebé prematuro, lo que le lleva a enfrentarse a la disyuntiva de tener que empezar a aceptar sobornos.

Selman Nacar regresa a San Sebastián con la producción turca 'Tereddüt Çizgisi/Hesitation Wound'. El filme transcurre en una única jornada, el día en que se dicta el veredicto al delincuente al que defiende la protagonista, abogada criminalista que también debe ocuparse de su madre enferma.

Nacar compitió en New Directors en 2021 con 'Iki Safak Arasinda/ Between Two Dawns', que en 2020 se había alzado con el Premio de la Industria WIP Europa y el Premio WIP Europa.

Por otro lado, 'Ty mene lyubysh?/ Do You Love Me?' es el segundo largometraje de la cineasta ucraniana Tonia Noyabrova y está ambientado en Kyiv en los últimos años de la Unión Soviética. El personaje protagonista es una adolescente que descubre los secretos de sus padres y se rebela ante ellos y su intención de divorciarse.

Además, 'Carbon' de Ion Bor?, que también ganó el Premio de la Industria WIP Europa y el Premio WIP Europa en 2021, participará en New Directors este año.

El Premio de la Industria WIP Europa, otorgado por las empresas Best Digital, BTeam Pictures, Deluxe, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones y No problem Sonido, consiste en la postproducción de una de las películas presentadas hasta un DCP subtitulado en inglés y en español y su distribución en España.

Se suma a este galardón el Premio WIP Europa, dotado con 10.000 euros, para la productora mayoritaria de la película ganadora del Premio de la Industria WIP Europa.