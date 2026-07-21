Profesionales de psicología de la red de Atención Primaria de Osakidetza atienden a más de 300 pacientes en dos meses

Profesionales de psicología de Osakidetza - IREKIA

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha superado la cifra de 300 pacientes atendidos desde la puesta en marcha a comienzos del pasado mes de mayo del programa piloto que incorpora psicólogos y psicólogas sanitarias a los centros de salud de Euskadi.

Esta iniciativa, en línea con los compromisos adquiridos en el marco del Pacto de Salud, tiene como objetivo reforzar la capacidad de respuesta de la atención primaria en lo referente al bienestar emocional, mejorar la accesibilidad en el abordaje de la salud mental y prevenir la evolución de problemas como la ansiedad, la depresión o el insomnio, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Tal como ha explicado, el programa ofrece un modelo de intervención innovador, "basado en la evidencia y diseñado específicamente para la Atención Primaria". En todo caso, ha precisado que no se trata de una terapia individual tradicional, sino de un modelo enfocado en dar herramientas prácticas a través de grupos de trabajo, y dirigido a personas con síntomas leves o moderados de malestar emocional.

Los grupos, formados por entre 8 y 12 participantes, siguen un formato breve de siete sesiones de 90 minutos. Salud asegura que este enfoque permite ofrecer "una atención ágil, cercana y eficaz", evitando que los problemas se agraven y reduciendo la necesidad de tratamientos farmacológicos.

Un total de 13 centros participan en la fase piloto: en Altza, Pasai San Pedro, Beasain y Dunboa, en Gipuzkoa; en Lakuabizkarra y Salburua en Álava; y en Repélega, Castaños, Otxarkoaga, Rekalde, Solokoetxe, Gernika y Gernikaldea, en Bizkaia.

ATENCIÓN MÁS RÁPIDA Y CERCANA

Osakidetza subraya que este programa supone un paso decisivo para integrar la salud mental en el primer nivel asistencial, ofreciendo una atención "más rápida, cercana y adaptada a las necesidades reales de la población".

En este sentido, ha indicado que el balance preliminar confirma que la iniciativa "está teniendo una excelente acogida, tanto por parte de los equipos profesionales como de las personas participantes, que valoran especialmente la accesibilidad, el enfoque práctico y la rapidez en la atención".

Hasta la fecha, un total de 301 personas se han beneficiado de este nuevo recurso que ofrece la red de Atención Primaria. El perfil es variado, aunque Osakidetza destaca la participación de personas jóvenes, uno de los principales grupos de población en los que el Servicio Vasco de Salud tiene puesto el foco en lo que a la atención de la salud mental se refiere.

Osakidetza continuará evaluando los resultados del piloto durante los próximos meses con el objetivo de valorar su ampliación progresiva al resto de la red de Atención Primaria.