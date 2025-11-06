El profesor Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas insultantes contra él en el campus de la Universidad

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de País Vasco, Carlos Martínez Gorriarán, ha denunciado la aparición de pintadas insultantes en el campus donostiarra de la EHU en las que se le califica de "tránsfobo, fascista, machista y sionista".

A través de las redes sociales, Martínez Gorriarán, que fue uno de los fundadores del partido UPyD junto a Rosa Díez, ha lamentado que en Euskadi se "vuelva atrás" con una "campaña impune de acoso a docentes en la EHU".

"Hoy me ha tocado a mí (otra vez 1998): pasquines en la fachada de la facultad", ha detallado, al tiempo que ha afirmado que "la bestia engorda con el miedo y la indiferencia". "Si cedes la libertad para tener seguridad pierdes ambas", ha subrayado.

El alcalde de San Sebastián, Ion Insausti, también a través de sus redes sociales, le ha enviado un "abrazo solidario" y ha expresado su "más rotunda condena a las pintadas amenazantes y al señalamiento contra un profesor de EHU".

Tal como ha recalcado Insausti, "no es solo un ataque a una persona, es un intento de intimidar la libertad académica". "La universidad vasca solo es libre si en ella se puede pensar y debatir sin miedo", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, se ha solidarizado con el profesor y ha considerado que "esto es una auténtica barbaridad a la que nos estamos volviendo a acostumbrar por el apoyo incuestionable de unos y la comprensión cómplice de otros". "Los 3.000 encapuchados de Pamplona salen también de las aulas de la facultad de la UPV en Donosti", ha advertido.

Asimismo, el director del Festival de San Sebastián, Jose Luis Rebordinos, ha expresado su solidaridad con Carlos Martínez Gorriarán y ha resaltado que "no podemos permitir que vuelvan las amenazas". A su juicio, la universidad "debe ser un lugar de pensamiento y debate plural y en libertad".