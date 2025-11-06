El programa 'Gazte Sortzaileak' de Vitoria-Gasteiz beca cinco proyectos de creación cultural para jóvenes

VITORIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de becas 'Gazte Sortzaileak', organizado por los Servicios de Euskera y Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y dirigido a jóvenes de entre 16 y 35 años para a fomentar la creación artística en euskera, ha dado a conocer los cinco proyectos seleccionados en su undécima edición, que cuenta también con la colaboración del Servicio de Euskera de la Diputación Foral de Álava.

En una nota, le Consistorio ha informado de que en la convocatoria de 2025 han participado doce jóvenes que han presentado un total de once proyectos. Entre las propuestas seleccionadas se encuentran 'kutxatu Gasteiz', con la que la autora, Maixa Utrera, desea inundar las redes sociales de positividad. Por su parte, Laura Meabe contará sus vicisitudes en el monologo 'Bizitza baten koplak', y Jon Garrido explorará el cerebro a través del proyecto multidisciplinar 'Garun null'.

Para completar el programa, Miren e Itziar Uriarte crearán el podcast, 'Akerra marioker', para transformar los relatos tradicionales e Iker Clavero ofrecerá los videoclips de su primer disco, 'Doluak'. Los jóvenes ya han iniciado el desarrollo de sus proyectos, que se presentarán al público de manera progresiva a lo largo del año.

La concejala de Euskera, María Nanclares, ha destacado la participación de la juventud y su interés por desarrollar proyectos artísticos en euskera. Asimismo, ha recordado que "el programa 'Gazte Sortzaileak' tiene como objetivo impulsar la creación artística en euskera, ofreciendo a los participantes apoyo profesional y económico para potenciar su talento, así como facilitar la difusión de sus obras".

Las personas premiadas recibirán una ayuda económica de hasta 4.000 euros y asumen el compromiso de que todo el proceso se desarrollará en euskera, desde la fase creativa hasta la ejecución. Además, de acuerdo con las bases de la convocatoria, la expresión oral en euskera debe ser la esencia del proyecto y debe tener como objetivo la contribución a la cultura en euskera.