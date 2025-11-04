El programa juvenil 'Rumbo al deporte' de Vitoria oferta 584 plazas para 28 actividades en la temporada otoño-invierno

Las actividades se desarrolla (EUROPA PRESS) -

El programa 'Rumbo al deporte', organizado por el Servicio Municipal de Deporte de Vitoria-Gasteiz y dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, ha programado un total de 28 actividades para la temporada otoño-invierno con un total de 584 plazas.

En una nota, el Ayuntamiento ha destacado que incorpora por primera vez las disciplinas de esgrima deportiva e histórica, tiro neumático y bautismo de buceo a su oferta.

La concejala de Deporte y Juventud, Ana López de Uralde, ha subrayado que "los jóvenes puedan iniciarse en nuevas disciplinas deportivas, además de practicar las más demandadas, con el objetivo de que descubran diferentes modalidades, disfruten del deporte al aire libre y socialicen".

Las tres actividades nuevas se suman a la oferta de otros deportes como 'snowboard', raquetas de nieve, técnica de montaña invernal, esquí nórdico, espeleología, deportes sobre hielo y escalada deportiva.

Toda la programación se desarrollará los sábados y domingos de diciembre a marzo en el Territorio Histórico de Álava, excepto las relacionadas con la nieve (snowboard, raquetas de nieve, técnica de montaña invernal y esquí nórdico) que tendrán lugar en Candanchú (Huesca) y en la estación de Larra-Belagua (Navarra).

La actividad de tiro neumático se desarrollará en el Complejo Deportivo de Tiro 'Las Colinas', mientras que la disciplina de esgrima se practicará en el Centro Cívico Salburua y el bautismo de buceo en la piscina de Abetxuko.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción se abrirá el próximo martes 11 de noviembre a partir de las 8.30 horas, a través de la página web municipal y de forma presencial en centros cívicos, polideportivos municipales y en la Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ).

Debido a la alta demanda de las actividades de snowboard y esquí nórdico, a partir de este año se limitará el número de inscripciones a temporadas alternas, permitiendo una participación cada dos temporadas.

Los abonados a las instalaciones deportivas municipales deberán pagar entre 1,21 y 40,65 euros, mientras que el resto de personas abonará entre 3,03 y 67,76 euros, en ambos casos dependiendo de la actividad.