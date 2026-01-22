El programa Musika Gela de Euskadiko Orkestra arranca su temporada en Vitoria-Gasteiz con dos nuevas producciones - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo educativo y social de Euskadiko Orkestra, Musika Gela, arranca esta temporada 2025/26 en la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz con dos nuevas producciones en los Conciertos en Familia, así como la cantata infantil 'Logelan Logale' en los Conciertos para Escolares y la iniciativa 'Musikazaleak', un proyecto de largo recorrido que convierte a la orquesta en vehículo activo de inclusión social.

Euskadiko Orkestra apuesta cada año por elaborar producciones propias con guiones originales y espectáculos creados expresamente para ser estrenados en el marco de su ciclo educativo y social. Por ello, para la presente temporada ofrecerá en Vitoria dos estrenos en los Conciertos en Familia, 'Nire ama antzara' y 'Arriaga bizi da', ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta sección de Musika Gela es la que tiene una trayectoria más larga y asentada, con 29 años ofreciendo una alternativa de ocio cultural para disfrutar con los más pequeños. El primero de los conciertos, 'Nire ama antzara', en el que participará un quinteto de viento, será el 1 de febrero en el teatro Federico García Lorca, a las 17.00 y a las 18.30 horas.

Maurice Ravel escribió su obra 'Ma mère l'oye' para los hijos de unos amigos. Subtitulada como 'Cinco piezas infantiles', esta obra se inspira además en cuentos del escritor Charles Perrault. A partir de estos elementos, la propuesta sustituirá las palabras por imágenes en un teatro de sombras con música en vivo, dejando en manos de cada niño la labor de reconstruir los diferentes relatos en su imaginario.

En el caso de 'Arriaga bizi da', la cita será el 10 de mayo a las 18.00 horas en el teatro Félix Petite. Emiliano Arriaga, mientras ordena su desván, encuentra un antiguo violín y, al acariciar sus cuerdas desafinadas, pulsa las teclas de la memoria. Comienza a recordar a aquel tío músico, Juanito, que murió en París unos días antes de cumplir los 20 años.

No se sabe casi nada de su personalidad ni de su vida, que transcurrió entre el casco viejo de Bilbao y Paris, la capital musical del momento, por eso en el concierto se juega a adivinar o a imaginar cómo era de verdad Juanito, siempre a través de su música, de otros músicos de su época y con la ayuda de la Inteligencia Artificial que quizás permita conversar por un momento con este entrañable y genial bilbaíno. Además del concierto, a las 16.45 horas se ofrecerá un taller de sensibilización complementario, opcional y gratuito, previa inscripción.

"Euskadiko Orkestra y el Ayuntamiento de Vitoria reeditan esta colaboración que tantos buenos momentos nos ha dejado en estos 29 años y seguimos trabajando de la mano en la consecución de los objetivos que compartimos: acercar la música al sector más joven y a las familias y facilitar el acceso a la cultura de todas las personas, porque la cultura es un derecho universal", ha explicado la concejala de Cultura Sonia Díaz de Corcuera.

CONCIERTOS ESCOLARES

Los Conciertos para Escolares, por su parte, han superado las diez ediciones en Gipuzkoa y esta temporada es la segunda en Vitoria, con un proyecto que supone toda una fiesta del canto y un formato destinado a jóvenes de diferentes etapas educativas en horario escolar. La cita será el 23 de abril a las 12.00 horas, en el conservatorio de música Jesús Guridi.

La accesibilidad y la participación, ejes en los que se sustenta la propuesta de Musika Gela, tienen su máxima expresión con esta cantata, en la que Euskadiko Orkestra comparte escenario con 1.000 escolares para interpretar las 10 canciones que conforman la obra 'Logelan Logale', escrita por Leire Bilbao y musicada por Jagoba Astiazaran.

Esta cantata supone un enorme esfuerzo colectivo de profesorado de música, de los centros educativos participantes, de músicos de la orquesta, administración y colaboradores, que hace posible que escolares vivan la experiencia única que supone el canto sinfónico-coral. Esta producción se estrenó en mayo de 2025 en Vitoria-Gasteiz y San Sebastián en el formato de Concierto para escolares y vuelve este año a la capital con la participación activa de los centros escolares San Viator, Errekabarri, Araia Herri Eskola y Divino Maestro-María de Maeztu.

MUSIKAZALEAK, TALLERES INCLUSIVOS

Tras el éxito de la pasada temporada, Musikazaleak continúa en Vitoria con la Fundación Usoa. Este programa consiste en formar tres grupos estables en las tres capitales vascas, de unas quince personas con discapacidad intelectual o del desarrollo uno, que participan en ocho talleres musicales durante el curso. Los talleres culminarán con un concierto en junio del 2026 en el que se mostrará el trabajo realizado en este tiempo.

Euskadiko Orkestra lleva un largo recorrido en pro de la inclusión en Musika Gela de la mano de FEVAS Plena Inclusión Euskadi. Ambas entidades comenzaron hace 16 años a trabajar en una iniciativa conjunta con el objetivo de promover la inclusión y el derecho a la cultura de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde entonces, han participado alrededor 1.600 personas en las numerosas actividades, así como conciertos en la sede de la orquesta en Miramon.

Con todo ello, la colaboración entre Euskadiko Orkestra y el Ayuntamiento de Vitoria se extiende por la ciudad, tanto al teatro García Lorca, como al Félix Petite y el Conservatorio Jesús Guridi, con el objetivo de acercar la música a las personas jóvenes y, con especial cuidado, al sector más sensible de la sociedad.