El programa Parketarrak de San Sebastián se ofrecerá en 22 zonas de juego del lunes al 13 de marzo

SAN SEBASTIÁN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa Parketarrak del Ayuntamiento de San Sebastián para jugar en euskara se ofrecerá en 22 zonas de juego de la capital guipuzcoana de próximo lunes, 23 de febrero, al 13 de marzo.

El Servicio de Euskara del Ayuntamiento ofrece esta actividad gratuita tres veces al año: en invierno, en primavera y en otoño. La primeras sesiones de 2026 se llevarán a cabo del 23 de febrero al 13 de marzo.

Parketarrak tendrá lugar en los parques y plazas de Aiete, Herrera, Altza-Casares, Antiguo, Añorga, Amara-Olaeta, Amara- Parque de Araba, Amara-Plaza Rafael Alberti, Bidebieta-Julio Urkijo, Plaza Easo- Arroka, Egia-Plaza Martín Santos, Egia-Plaza Atotxa Gros-Plaza Cataluña, Gros- Plaza Nafarroa Beherea, Ibaeta, Riberas de Loiola, Intxaurrondo, Martutene, Morlans, Parte Vieja-Plaza Zuloaga, Txomiñenea y Zubieta.

Dos personas jóvenes se encargarán de dinamizar las actividades y juegos en cada zona de juego. Se crearán dos tipos de grupos en función de la edad de los asistentes. El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de San Sebastián organiza esta actividad, con la colaboración de las comisiones de euskera de los barrios, con el objetivo de potenciar el uso de la lengua en el ámbito del ocio.

Más de 1.000 menores y 375 personas adultas participaron en la anterior edición de Parketarrak que tuvo lugar el pasado mes de octubre y se organizaron 66 sesiones en diferentes parques. Participaron 1.047 menores y 375 madres, padres y/o responsables.