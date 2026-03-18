Prosigue el tiempo soleado y las temperaturas suaves este jueves en Euskadi

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para mañana en el País Vasco tiempo soleado y de aspecto primaveral en la mitad norte, con un descenso de 2 o 3 grados en las temperaturas, que seguirán siendo suaves.

En el sur se registrará algo más de nubosidad, especialmente durante la primera mitad del día y en el eje del Ebro, con nubes bajas. Es probable que la tarde quede soleada en todo el territorio.

Las temperaturas máximas de la mitad sur bajarán de manera sensible y tendrán un aspecto más otoñal. El viento soplará del sureste, algo más intenso que en días pasados.