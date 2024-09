Una proyección especial de '120 pulsaciones por minuto' conmemorará el 25º aniversario del Premio Sebastiane

Los actores Eneko Sagardoy y Anna Castillo formarán parte del jurado de este galardón, al que optan este año 14 películas



SAN SEBASTIÁN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una proyección especial de '120 battements par minute (120 pulsaciones por minuto)' conmemorará el 25º aniversario del Premio Sebastiane en el Festival de San Sebastián. Los actores Eneko Sagardoy y Anna Castillo formarán parte del jurado de este reconocimiento, que se entregará el próximo 27 de septiembre.

El sábado 30 de septiembre del año 2000, la Asociación de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales del País Vasco, Gehitu, otorgó en el marco del Festival de San Sebastián el primer premio Sebastiane para reconocer la película que mejor reflejara "la realidad social de la homosexualidad".

De 'Krámpack' (Cesc Gay, 2000) a '20.000 especies de abejas' (Estibaliz Urresola, 2023), de la primera a la última galardonada, el premio, en coherencia con la propia asociación, ha ampliado el campo de reconocimiento, atendiendo a "las realidades, libertades y progresos también de personas trans, bisexuales e intersexuales, de todas las incluidas en el colectivo LGBTIQA+".

El 25 aniversario de este galardón pionero en España se celebrará con una proyección especial de la película '120 battements par minute (120 pulsaciones por minuto)', ganadora del Premio Sebastiane en 2017, el domingo 22 en los Cines Príncipe (18.15 horas), y contará con la presencia de su director, Robin Campillo, y de su protagonista, Nahuel Pérez Biscayart.

A lo largo de su historia, el premio ha reconocido los retratos de la situación de las libertades sexuales en países como Sri Lanka, Venezuela, Argelia o Bélgica y a cineastas entonces debutantes como Nadine Labaki (Caramel, 2007), las segundas películas de Manuel Martín Cuenca (Malas temporadas, 2005), Jon Garaño y Jose Mari Goenaga (80 egunean, 2010), o de directoras consagradas como Jane Campion (The Power of the Dog, 2021).

En 2024 hay catorce películas candidatas al Premio Sebastiane 2024: dos en New Directors: 'Bagger Drama' y 'Por donde pasa el silencio'; cinco en Horizontes Latinos (Cidade; Campo; El Jockey; Los domingos mueren más personas; Ramón y Ramón y Reas); tres en Zabaltegi-Tabakalera (I Saw The TV Glow, Sombra grande y Boku No Ohisama); una en Perlak (Emilia Pérez); y tres en Made in Spain (Norberta; Orgullo Vieja; Reír, cantar, tal vez llorar).

El jurado estará compuesto por integrantes de Gehitu y los actores Eneko Sagardoy y Anna Castillo, y la entrega del premio se desvelará en Bidassoa Taproom el viernes 27 a las 19.00 horas.

El diseñador local Rubén B. Caballero ha realizado para esta edición especial un cartel que homenajea al público diverso que ha acompañado los 25 años del premio en el Festival donostiarra.

FOCO EN LATINOAMÉRICA

En 2013 Gehitu decidió dedicar un premio específico a las películas latinoamericanas, el Sebastiane Latino, que en sus primeras once ediciones ha reconocido los trabajos de cineastas como Pepa San Martín (Rara, Chile, 2016), Sebastián Lelio (Una mujer fantástica, Chile, 2017), Jayro Bustamante (Temblores, Guatemala, 2019) o Clarisa Navas (Las mil y una, Argentina, 2020).

Este año, la película ganadora del Premio Sebastiane Latino es 'Baby', producción brasileña, dirigida por Marcelo Caetano por "aportar matices necesarios a una historia de bajos fondos y empatía a unos personajes que viven su amor 'queer' o van creando familias diversas". Además, la ganadora del año pasado, 'Transfariana', de Joris Lachaise será proyectada durante el primer fin de semana del Festival en las localidaes guipuzcoanas de Irun, Urnieta y Deba.

Otro de los frutos de la colaboración del Festival de San Sebastián y Gehitu es el Encuentro de Festivales LGBTIQA+, que en 2024 cumple su décima edición. Dentro del programa habitual que Gehitu y el Zinemaldia organizan en torno al encuentro destaca la celebración de una conversación sobre la inclusión de las realidades transmasculinas en el cine iberoamericano.

Además, los 24 festivales de nueve países (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, España, México, Perú y Uruguay) reflexionarán sobre 'La construcción de festivales diversos: de la programación a los prejuicios'.

Asimismo, responderán a la pregunta '¿Cultura diversa? 25 años de festivales audiovisuales LGBTIQA+' en una reunión en la que participarán representantes de las entidades colaboradoras del encuentro: el Ministerio de Igualdad, Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, Acción Cultural Española (AC/E) y la ONG para el desarrollo Mugen Gainetik.

Profesionales de la industria, la comunidad LGBTIQA+ presente en el Festival y el público en general podrán participar en otras actividades organizadas en este marco. Entre otras, el análisis de la diversidad LGBTIQA+ en la producción española, de la mano de ODA (Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales); la presentación de los cortometrajes del proyecto 'Memorias sinvergüenzas: Re-apropiándonos de nuestra memoria queer', con la colaboración del laboratorio audiovisual de Tabakalera, Elías Querejeta Zine Eskola y la Filmoteca Vasca.

También podrán conocer a tres profesionales de la producción seleccionados por la Red de Laboratorios LGBTIAQ+, formada por Mostra FIRE!! de Barcelona, Festival Zinegoak de Bilbao y el Queercinelab de la Fundación Triángulo.