El proyecto Vía Irun se presentará la próxima semana ante representantes europeos en la Conferencia METREX

El proyecto Vía Irun será presentado ante representantes europeos en la Conferencia de la red europea de áreas metropolitanas METREX, que va a celebrarse los próximos 6 y 7 de noviembre en Ficoba. En el evento se expondrá, además, cómo está trabajando Gipuzkoa áreas como la movilidad sostenible o la regeneración urbana, con proyectos como el sistema Mugi o la estrategia de la bicicleta de Gipuzkoa, entre otras.

La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, junto a la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha presentado en rueda de prensa los detalles de esta cita que, según ha dicho, va a ser "un escaparate de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en materias relacionadas con la movilidad sostenible, la sostenibilidad y la regeneración urbana, entre otros, y que han despertado el interés de Europa".

Tal y como ha expuesto la diputada, la elección de Irun como sede de esta conferencia otoñal "no es casual", sino que responde a que la ciudad cuenta "con uno de los proyectos de regeneración urbana más importantes de Gipuzkoa, Vía Irun, que va a ser, además, un nodo intermodal de la movilidad del futuro".

Vía Irun va a tener "especial protagonismo" en esta conferencia otoñal de Metrex, ya que, además de presentar de forma oficial el proyecto, los participantes europeos de este encuentro tendrán la posibilidad de visitar el viernes, día 7, el espacio ferroviario de Irun.

La alcaldesa, por su parte, ha destacado que el hecho de que el proyecto Vía Irun forme parte de los contenidos de esta Conferencia Internacional "responde al interés de compartir buenas prácticas con otras áreas metropolitanas europeas" y supone "una oportunidad para mostrar cómo las ciudades medianas también somos capaces de liderar procesos de transformación urbana en un nuevo espacio donde se integrarán la innovación, el conocimiento y el emprendimiento desde las empresas".

EXPERIENCIAS LOCALES

El jueves 6, los representantes institucionales darán a conocer las políticas locales que se están llevando a cabo tanto en Gipuzkoa como en Euskadi y España. La diputada de Movilidad expondrá las ventajas del sistema Mugi para fomentar el uso del transporte público entre la población, la alcaldesa de Irun dará a conocer el proyecto Vía Irun y el teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, explicará la estrategia de la bicicleta en Gipuzkoa.

Asimismo, la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, informará sobre el Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, y el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, desgranará la estrategia del Gobierno central para integrar y renovar ciudes a través de la movilidad sostenible.

METREX es una red europea de más de 50 ciudades y áreas metropolitanas, entre las que destacan Berlín-Brandenburgo, Stutgart, el Área Metropolitana de Lisboa, de Oporto, de Torino, Roma, Viena, Estocolmo, Amsterdam, Roterdam, Bucarest, Helsinki y Kiev, entre otras. El objetivo de la red es intercambiar experiencias entre sus miembros. Para ello, Metrex organiza dos conferencias anuales.