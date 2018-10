PSE cree "interesante" que EH Bildu esté abierta a facilitar los Presupuestos vascos e insta a explorar ese escenario

Publicado 17/10/2018 11:56:20 CET

Pastor considera que los independentistas catalanes cambiarán de postura y se podrán aprobar los PGE

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado que el criterio del Gobierno Vasco es intentar sacar adelante los Presupuestos para Euskadi con "una amplia mayoría" de fuerzas políticas, y cree "interesante" que EH Bildu esté abierta a facilitar la aprobación de las cuentas, por lo que considera que hay que "explorar ese escenario" después de que el PP haya "endurecido su postura".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha emplazado a la oposición a mantener "responsabilidad, sentido común e inteligencia política" y ser "útiles a la ciudadanía, no solo con declaraciones más o menos altisonantes, sino poniendo en práctica algunas de las ideas" que se han aprobado por "amplísima mayoría" en el Parlamento Vasco.

"Compartimos el criterio de que todos son perfectamente válidos para llegar a un acuerdo presupuestario, desde Bildu hasta el PP, pasando por Podemos", ha apuntado.

El dirigente socialista ha apuntado que ahora hay "algún cambio de actitud" por parte de algún partido, como en el PP en sentido "negativo", seguramente por "reacción a la moción de censura de Rajoy", y en EH Bildu, "que parece que ha dejado abierta la posibilidad, sin concretar exactamente cómo, de poder facilitar la aprobación de los Presupuestos".

A su juicio, se trata de "un escenario interesante que hay que seguir explorando". "El criterio del PNV y nuestro es de intentar que los acuerdos de amplia mayoría porque es un buen Presupuesto, mucho más de carácter social y más inversor que los anteriores", ha indicado. Por ello, cree que "es un pena que se desaprovechase esa ocasión".

José Antonio Pastor ha insistido en que el PP "ha endurecido mucho su postura, y es verdad que es difícil justificar que no vaya a apoyar ahora los Presupuestos, que son mucho más expansivos, más inversores y van a garantizar un mayor bienestar para la ciudadanía".

Por su parte, cree que EH Bildu "ha dado alguna señal, que hace falta que se concrete si va a ser así", que apunta a "una apertura de posiciones".

ELKARREKIN PODEMOS

Preguntado por si no cree que sería mas coherente que Elkarrekin Podemos apoyara las cuentas vascas, después del acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre Presupuestos Generales del Estado (PGE), Pastor ha manifestado que el grupo liderado por Lander Martínez "tiene un problema de cierta contradicción".

"Podemos, a nivel nacional, ha hecho un ejercicio de realismo, pero, claro, muchas de esas medidas que recoge ese pacto presupuestario tienen reflejo, de una manera u otra en el Presupuesto vasco. Por tanto, parecería lógico que intentaran, al menos, alguna postura de acercamiento, aunque no parece que las señales que van llegando apunten en ese sentido", ha asegurado.

No obstante, ha asegurado que ellos "no tiran la toalla" ante "la posibilidad de conseguir también un acuerdo con ellos, como con el resto de partidos de la oposición". "Cada cual está instalado en una posición política determinada y está muy bien que asuma su papel de oposición, pero la oposición no tiene que ser simplemente de rechazo a todo lo que planea el Gobierno", ha indicado, para instar a ser "constructivos".

PGE

El portavoz parlamentario cree que, en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el PNV ha mostrado "buena disposición" para hablar de ellos, mientras que los partidos independentistas catalanes "están poniendo encima de la mesa cuestiones imposibles desde el punto de vista legal y de la separación de poderes, y ellos lo sabe y son conscientes".

"El PNV, desde una posición más práctica, ha manifestado su disposición a dialogar. Evidentemente, no tiene por qué regalar nada. Pero es uno de los actores importantes y estoy seguro de que será uno de los interlocutores principales del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de fijar los apoyos para el Presupuesto", ha indicado.

A su juicio, los independentistas catalanes "están en la fase de escenificación", y por ello, es "optimista" y cree que se va a lograr un apoyo presupuestario, "quizá no en la segunda votación", pero sí en la segunda. "Creo que, tanto ERC como el PdCat están en una fase de escenificación y de marcar posiciones de cara al interior de su mundo, más que ateniéndose a la realidad", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que estos reclamen al Gobierno del PSOE que "no aplique la separación de poderes", al exigirle que pida a la Fiscalía la excarcelación de los presos soberanistas. "El Gobierno no puede hacer recomendaciones ni mandar a un fiscal ni a un juez que haga algo que le puede parecer interesante en un momento, pero los tiempos judiciales lo determinan los jueces, no la política", ha precisado.

ELECCIONES

José Antonio Pastor ha manifestado que, si hay elecciones generales anticipadas, pese a que los datos del PSOE en las encuestas son "buenos" en estos momentos, "no hay mayoría claras, ni en el bando de la derecha ni en el de la izquierda".

"Y quiero pensar que los independentistas saben que es mucho mejor para ellos un Gobierno dispuesto a dialogar, aunque no sea en los términos que ellos plantean, que un hipotético Gobierno del PP con Ciudadanos, que no estaría, ni mucho menos, con esas ofertas de diálogo, y seguramente, encresparía más la situación en Cataluña", ha remarcado.

Además, cree que a ERC le tiene que resultar "difícil desde el punto de vista ideológico rechazar un Presupuesto que tiene un marcado carácter social, que es lo que ellos han defendido tradicionalmente". "Yo creo que, con un poco de inteligencia política y de mesura, las cosas se pueden acabar arreglando", ha dicho.

Pastor ha subrayado que el hecho de que no se aprobaran los PGE tampoco tiene que suponer que haya adelanto electoral porque se pueden prorrogar las cuentas. "El escenario político no está abocado, sí o sí, a unas elecciones anticipadas", ha aseverado.

Según ha apuntado, existe en el PSOE "una responsabilidad de país, de Gobierno, de tratar de agotar los tiempos, de no someter permanentemente a una elección tras otra" a la ciudadanía.