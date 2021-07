PSE-EE afirma que sería "una irresponsabilidad" que el Lehendakari no fuera a la Conferencia de Presidentes

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSE-EE y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, ha afirmado este miércoles que sería "una irresponsabilidad" que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no fuera a la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes en Salamanca.

Urkullu todavía no ha revelado si asistirá al encuentro y está reflexionando la decisión de adoptará finalmente. Para Andueza, no hay "motivos de peso" para que se ausente de la Conferencia de Presidentes, sino que "hay una necesidad de marcar un perfil determinado por parte del Lehendakari, que no es la actitud de todo el Gobierno ni mucho menos", ha apuntado en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

En este sentido, ha asegurado que "la parte socialista" del Ejecutivo vasco "no comparte" esa postura. El dirigente socialista cree que esta cumbre tiene "el suficiente empaque" como para que Iñigo Urkullu "acuda a representar" a la sociedad vasca. Además, ha recordado que en ella se tratarán temas "tremendamente importantes" para el futuro más próximo de Euskadi.

(Habrá ampliación)