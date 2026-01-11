El PSE-EE reivindica el "liderazgo" de Euskadi en empleo de calidad, "pilar social europeo"

Archivo - La eurodiputada del PSE-EE, Idoia Mendia, durante el 10º Congreso del PSE-EE, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PSE-EE, Idoia Mendia, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, abrirán el próximo viernes, día 16, una jornada en Bilbao titulada 'Avanzando en el pilar social europeo', en la que reivindicarán el "liderazgo" de Euskadi en empleo de calidad y derecho a la Formación, dentro del Estado y en el ámbito de la UE.

En el encuentro, Mendia defenderá la consolidación del eje Euskadi-Bruselas "como referente socialdemócrata de competitividad justa, innovación y derechos sociales". "Euskadi ha sido pionera en España y comparte liderazgo con algunos pocos países europeos en Políticas Públicas de formación continua, recualificación y recolocación de trabajadores de sectores en crisis o en transiciones verde y digital", ha asegurado la europarlamentaria en declaraciones a Europa Press.

Según ha precisado, la Estrategia Vasca de Empleo 2030 "está alineada con la nueva hoja de ruta para el empleo de calidad" lanzada por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.

También ha remarcado que en la Comunidad Autónoma Vasca se está "profesionalizando el sector de los cuidados de acuerdo a los estándares del European Pact for Skills y de la Estrategia Europea de cuidados".

"Los socialdemócratas somos capaces de gestionar las urgencias del presente con la mirada puesta en el futuro. Por eso, hemos preparado el empleo en Euskadi para la nueva revolución en marcha que deberá enfrentar la IA como el próximo reto", ha asegurado.

Idoia Mendia, que antes de dar el salto al Parlamento Europeo, fue consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, ha puesto en valor "la gestión de los socialistas, la transformación de Lanbide y la Ley vasca de Empleo, así como la Ley del sistema vasco de garantía de ingresos".

La apertura de la jornada 'Avanzando en el pilar social europeo: empleos de calidad y derecho a la formación desde Euskadi' se celebrará el viernes a partir de las 9.45 horas en el espacio Yimby de Bilbao, y la apertura correrá a cargo de la eurodiputada socialista vasca y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Ambos hablarán de "liderar las transiciones: el pilar social europeo, de Bruselas a Euskadi".

DIGNIFICAR LOS CUIDADOS

Posteriormente, el viceconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, Alfonso Gurpegui, la CEO del Grupo SSI (Servicios Sociales Integrados), Karmele Acedo, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Durango, Jesica Ruiz, participarán en una charla con el título de 'Dignificar los cuidados a través de la Formación, Made in Euskadi'. La moderará el titular del órgano de evaluación de las políticas de empleo e inclusión del Gobierno Vasco, Fernando Fantova.

Posteriormente, en la segunda mesa titulada 'De la normativa a la realidad: la hoja de ruta vasca del empleo de calidad', que conducirá Mendia, estarán como ponentes la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, la directora de Organización de Orkestra de la Universidad de Deusto, Mercedes Oleaga, la presidenta del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, Emilia Malaga Perez, y la directora de la Fundación ISEAK, Sara de la Rica.