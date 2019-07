PSE espera que "triunfe el sentido común" en la investidura de Pedro Sánchez

Actualizado 10/07/2019 10:34:28 CET

Pastor "reta" a decir "en qué ha flexibilizado" su postura Pablo Iglesias, que no se mueve de "la premisa" de estar en el gobierno

BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha esperado que, antes de la votación de investidura, "triunfe el sentido común" y se alcance un acuerdo, y ha advertido de que "votar por segunda vez contra un presidente socialista, junto a la derecha, no le haría ningún favor a Podemos". Asimismo, ha "retado" a decir "en qué ha flexibilizado" su postura Pablo Iglesias, al que ha censurado que "no se ha movido de la premisa previa de que quiere estar en el gobierno".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha asegurado que el "escenario" de la repetición de elecciones generales en noviembre "no es algo que desee nadie" y, por ello, ha esperado que, "de aquí a que se produzca la votación de investidura el 23 de julio, entre un poquito de sentido común".

Pastor ha recordado que, tras la reunión de este pasado martes entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, "salieron ambos actores manteniendo sus posiciones" y ha censurado que el líder de Podemos "saliera diciendo que ellos llevan mucho tiempo flexibilizando sus posturas". "Le reto a alguien a que me diga en qué han flexibilizado. La primera premisa fue 'yo quiero estar en el gobierno' y, a partir de ahí, no se ha movido y no ha habido oportunidad de hablar de nada más", ha añadido.

El portavoz socialista ha advertido de que "no le haría ningún favor a Podemos" que, "por segunda vez", Pablo Iglesias volviera a "votar en contra de un presidente socialista, junto con la derecha". Por ello, ha esperado que "triunfe un poco el sentido común y seamos capaces de llegar a un acuerdo", algo que está "en el ánimo de los socialistas".

Pastor ha afirmado que pretender estar en el gobierno es "una aspiración legítima y sería aún más legítima si se pudiera formar solamente con Podemos mayoría absoluta para gobernar, pero no es verdad".

Según ha indicado, "la aritmética parlamentaria es muy complicada" y, aunque Unidas Podemos "habría falta en la suma", también otras "dos o tres fuerzas políticas como mínimo", y el PSOE no quiere "una mayoría que acabe dependiendo de los independentistas para garantizar la estabilidad".

OFERTAS SIN CONTESTAR

Pastor ha señalado que, en todo caso, el "elemento fundamental" es garantizar la estabilidad y "las cuentas son las que son", por lo que "todo el mundo tiene que saber de dónde parte y cuál es el límite de sus fuerzas". Asimismo, ha advertido de que "las ofertas que ha ido poniendo el PSOE encima de la mesa, que han sido varias, están todavía sin contestar" por parte de Unidas Podemos.

"Se ha partido de una premisa previa, que no se ha movido desde el minuto uno hasta la actualidad, que es 'yo quiero estar en ese gobierno'. Esa es la única. Entiendo las aspiraciones personales y políticas de cada cual, pero hay que tener en cuenta también las cartas con las que juegas, el escenario en el que estás y el sentido de responsabilidad. No sea que parezca que todo lo que uno tiene en la cabeza son sillones. Eso creo que se entendería muy mal por parte de los votantes", ha insistido.

Preguntado por las manifestaciones del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que señalaba que un gobierno de PSOE y Unidas Podemos sería "el mejor de los posibles" en este momento, ha indicado que "es la misma reflexión" que se realizó cuando se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha agregado que ha oído "expresiones de todo tipo, pero finalmente, cuando hubo que aprobar los presupuestos generales del Estado, pactados con Podemos, por motivos distintos pero coincidiendo en el objetivo final, PP, Cs, ERC, Bildu y JXCat votaron en contra y provocaron la caída del gobierno y la convocatoria de elecciones".

"¿Se puede uno fiar? Pues a veces sí y a veces no, y con un a veces no se puede garantizar la estabilidad del gobierno", ha advertido José Antonio Pastor, que ha señalado que no se puede estar "al albur de que, en función de la evolución política de acontecimientos que pasan fuera del gobierno en otros ámbitos, generen inestabilidad política".

Según ha indicado, "eso ha sido una línea roja que no ha escondido Pedro Sánchez desde el principio" porque "una cosa es que sigamos apostando por el diálogo político en Cataluña dentro de la ley, y otra que eso suponga que quedemos al albur de que representantes independentistas tomen una u otra postura en función de intereses que tienen poco que ver con el interés general del país".