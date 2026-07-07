PSE pide a Pradales "paciencia y sosegar discursos" porque es "innegable" el compromiso de Sánchez con el autogobierno

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BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario vasco y secretario de Estudios, Programas, Formación y Euskera del PSE-EE, Pau Blasi, ha pedido al Lehendakari, Imanol Pradales, "paciencia y sosegar los discursos" porque "el compromiso del PSOE y el Gobierno de España con el autogobierno es innegable"

En una entrevista a Euskadi Irratia, Blasi se ha referido, de esta manera, a las recientes manifestaciones del lehendakari, que advertía que la situación era "delicada" porque en las negociaciones con el Gobierno central sobre las transferencias pendientes se habían encontrado últimamente "un frontón".

Blasi ha afirmado no entender "qué es lo que ganan el PNV o el lehendakari poniendo en duda" la trayectoria del Gobierno central o las aportaciones que ha hecho "a la sociedad vasca y en beneficio de los ciudadanos vascos".

A su juicio, el compromiso del PSOE y el Gobierno de España con el autogobierno "es innegable, y los datos están ahí". "El Gobierno de Rajoy no transfirió ninguna competencia, y desde que Pedro Sánchez es presidente, creo que son casi 30", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que todas las negociaciones son "complicadas, con sus matices y con muchas dificultades técnicas", pero todas "han acabado bien".

Por lo tanto, ha pedido "un poco de paciencia y, de alguna manera, sosegar las posturas y los discursos", sin hacer "grandes declaraciones", porque cree que "eso es lo que hizo el lehendakari la pasada semana".