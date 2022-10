PSE rechaza vincular los PGE con las transferencias que no son "una prioridad" y no ve necesaria una comisión permanente

Andueza dice a PNV y EH Bildu que es momento de responsabilidad y apoyar los PGE y no de "demostrar quién es mejor en el arte del chalaneo"

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cree que no se debe vincular la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con la de las transferencias pendientes a Euskadi, que se debe desarrollar de manera paralela. Asimismo, tras asegurar que los traspasos son "importantes", pero no "una prioridad" en la actual coyuntura, cree que no es necesario convocar una comisión permantenente para el cumplimiento íntegro del Estatuto como ha reclamado el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente socialista se ha referido también a la postura que pudieran adoptar el PNV y EH Bildu ante las Cuentas del Estado.

Andueza cree que es el momento de "demostrar precisamente responsabilidad" y no es el momento de "demostrar quién es mejor en el arte del chalaneo, sino quién es más responsable en una coyuntura muy complicada".

"Todos entendemos que lógicamente habrá que negociar y habrá que analizar esas enmiendas pero tengo muy claro que es el momento de la responsabilidad y el momento de apoyar unos presupuestos, que son los presupuestos más sociales de la historia de este país. Estamos en una coyuntura complicada pero también estamos frente a la oportunidad de seguir caminando y seguir transitando por un camino que ha puesto muy de manifiesto que hay otra manera de gobernar, especialmente cuando las cosas vienen mal dadas frente a los hombres de negro y los recortes", ha agregado.

PGE Y TRANSFERENCIAS

Por otra parte, ha afirmado que "para nada" le parece bien que se vincule la negociación de las PGE con las transferencias pendientes a Euskadi y ha asegurado que son cosas que "hay que diseccionar y separar".

El líder del PSE-EE ha insistido en que los presupuestos son "un ejercicio de inmensa responsabilidad y, sobre todo, un ejercicio de construcción del país" para "encauzar y asentar las políticas que están en marcha".

"Evidentemente cada cual utiliza las herramientas y ve las oportunidades que pueda haber en cada momento político pero creo que son dos cosas totalmente diferentes, los ritmos son distintos, las circunstancias también son diferentes", ha manifestado.

Eneko Andueza ha asegurado que, en estos momentos, es "momento de hablar de presupuestos" y, de manera paralela, también hablar de transferencias porque, de hecho, "el Gobierno de España ya ha transmitido al Gobierno vasco que probablemente ahora sea también un buen momento para abrir un nuevo tiempo dentro de esas negociaciones para cumplir con lo que establece el Estatuto de Gernika".

El dirigente socialista ha manifestado que es una cuestión con la que los socialistas "siempre, no ahora, en todo momento y no de manera parcial" han estado "comprometidos".

Según ha manifestado, es un tema importante para los socialistas y "nunca ha dejado de ser importante". "Otra cosa es que, ante determinadas circunstancias, los socialistas y yo también lo haya dicho no sea la prioridad, que no sea la prioridad no quiere decir que no sea importante. En estos momentos la prioridad es seguir construyendo ese escudo social que haga posible que este país salga adelante, protegiendo a los que más lo necesitan, a partir de ahí evidentemente la cuestión de las transferencias es una cuestión importante que tenemos que seguir abordando y negociando", ha apuntado.

El secretario general de los socialistas vascos ha recordado que, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, Euskadi ha recibido 11 transferencias, algunas de ellas de "inmensa importancia" como el Ingreso Mínimo Vital que ha posibilitado que 43.000 vascos se acojan a esa ayuda.

Ante la carta remitida por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, a Pedro Sánchez, en la qua que le pedía la convocatoria de una comisión bilateral permanente para el cumplimiento íntegro del Estatuto, Eneko Andueza ha asegurado que lo que le consta es que desde el Ministerio de Política Territorial se ha mostrado esa voluntad de "abrir un nuevo tiempo en en una coyuntura que, desde luego, puede facilitar también dar un nuevo impulso a esas transferencias que quedan pendientes".

"Pero no creo que sea una cuestión de establecer una comisión bilateral permanente, yo creo que la Comisión que existe actualmente, la Comisión Mixta de Transferencias, trabaja de manera excepcional, trabaja con seriedad, con rigor analizando todas las dificultades que tienen desde el ámbito jurídico y también administrativo efectuar transferencias de ese tipo".

Por lo tanto, ha insistido en que es una comisión que funciona y trabaja desde la constancia y "desde la enorme intensidad que requiere un encaje de este tipo". Por ello, no ve necesario convocar una comisión bilateral permanente.

UNIDAS PODEMOS

Por otra parte, sobre las diferencias de Unidas Podemos al aumento de la partida de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, ha afirmado que no entiende su postura y cree que estan "intentado escenificar un cabreo para justificar la aprobación de unos presupuestos son muy necesarios". "Fruto de declaraciones anteriores se ven obligados a intentar justificarse, yo creo que no hay por donde coger ese pataleo y esas declaraciones que me parece que, además, en algunos casos están bastante salidas de tono", ha agregado.

A su juicio, su postura no tiene justificación y "no hace más que contribuir a una polémica "bastante innecesaria". Por otra parte, ha negado que el aumento del gasto social sea solo un mérito de Unidas Podemos como defienden y ha añadido que el PSOE viene demostrando desde hace muchos años su "compromiso social".

Por ello, cree que es un "exceso", intentar "atribuirse unilateralmente algo que, desde luego, no corresponde única y exclusivamente a los ministerios que ellos gestionan", sino que, "al contrario afectan bastante más a los ministerios gestionados por el PSOE que por ellos".

"Les veo en un intento constante de sacar cabeza y aquí el movimiento se demuestra andando y, sobre todo, se demuestra andando día a día y yo desde luego tengo muy claro que sí hay un partido que en estos momentos está comprometido con la mayoría social, con la gente, especialmente con los que más lo necesitan en todos los gobiernos no solo en el Gobierno de España es el PSOE", ha añadido.

Por otra parte, ha afirmado que va "bien, sobre ruedas" la elaboración de los presupuestos vascos, bajo las premisas establecidas por el Departamento de Hacienda y Economía y ha indicado que se aumentará el gasto social y espera que sean unas Cuentas "expansivas".