SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reducir la ingesta de sal puede disminuir en un 25% el riesgo de ictus, según el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, que ha celebrado este miércoles, Día Mundial del Ictus, en el Hospital Donostia de San Sebastián una jornada especial de sensibilización abierta a la ciudadanía.

En un comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha dado cuenta de la puesta en marcha de la Escuela de Ictus en el Hospital Universitario Donostia para "implicar a pacientes y cuidadores en la recuperación y el autocuidado".

Cerca de 50 familias han participado ya en esta iniciativa, que recuerda que "la prevención es una de las principales herramientas para evitar una enfermedad que el pasado año afectó a 7.500 vascos y vascas (2.674 guipuzcoanos) y cuya mortalidad sigue a la baja, con un descenso anual del 2,8%, como consecuencia de la mejora de tratamientos y de la rápida intervención".

Los profesionales de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Donostia han instalado una carpa informativa donde han ofrecido charlas y material divulgativo sobre los efectos del consumo de sal y su relación con el ictus.

Según han señalado, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable, tanto para el ictus isquémico como para el hemorrágico, y el consumo excesivo de sal "está directamente asociado con el aumento de la presión arterial". La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir cinco gramos de sal al día, sin embargo, el consumo medio en Euskadi es de 9,6 gramos diarios.

En este sentido, desde Osakidetza señalan que "reducir la ingesta hasta los niveles aconsejados puede disminuir la presión arterial y reducir en un 25% el riesgo de ictus".

Durante la jornada se han repartido bolsitas con sustitutos saludables de la sal, como la sal hiposódica (en la que parte del sodio se reemplaza por potasio), las mezclas de hierbas aromáticas con bajo contenido en sal, la sal de salicornia o la levadura nutricional, entre otros.

El pasado año Osakidetza ha atendido a cerca de 7.500 personas, el 53,2% hombres y el 46,8% mujeres. Más de la mitad de los pacientes, cerca de 4.000, tienen más de 75 años, y el 42% de los casos registrados pertenecen a personas de entre 46 y 75 años. Por territorios, en Araba se atendieron A 929 pacientes con esta enfermedad, 3.958 en Bizkaia y 2.674 en Gipuzkoa.

Las mismas fuentes han destacado que "el dato más relevante es la reducción continuada de la mortalidad, con un descenso medio del 2,8% anual en la última década".

La Escuela de Ictus en Donostia, el Hospital Universitario Cruces y el Hospital de Galdakao-Usansolo han obtenido la acreditación europea de sus Unidades de Ictus, mientras que el Hospital de Basurto avanza en ese mismo proceso. En Álava, el HUA ha impulsado la consulta de enfermería específica para el control de disfagia y líquidos, y ha incorporado el servicio de logopedia intrahospitalaria.