El ReforAmurrio acoge la mesa institucional y empresarial para validar los retos del Plan Empleo y Desarrollo Local

VITORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ReforAmurrio Enpresaldea ha acogido este viernes una sesión de contraste del Plan Empleo y Desarrollo Local de Amurrio (PEDL), una iniciativa que forma parte de la fase piloto del despliegue de la Estrategia Vasca de Empleo, con el objetivo de validar diagnóstico y retos del Plan Empleo y Desarrollo Local.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que Amurrio fue elegida el pasado septiembre como uno de los once municipios de Euskadi participantes en esta primera fase, junto con las tres capitales vascas y otras localidades representativas por su diversidad territorial y situación laboral.

El Plan de Empleo y Desarrollo Local de Amurrio se está desarrollando durante estos meses y tiene como objetivo impulsar la inserción sociolaboral, el empleo de calidad y el desarrollo económico local. Concretamente, la mesa institucional y empresarial ha tenido como objetivo principal presentar diagnóstico y retos del Plan Empleo y Desarrollo Local.

Se trata de un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la realidad socioeconómica del municipio. A través de dinámicas participativas y grupos de trabajo (uno centrado en el empleo industrial y el otro en la economía urbana) se ha validado el diagnóstico y perfilado las líneas de actuación que permitirán desarrollar las acciones prioritarias en relación con el empleo para los próximos años.

"Queremos construir, con la participación de todos y todas, un modelo de empleo más cercano, inclusivo y sostenible. Este plan, por tanto, supone una oportunidad para seguir fortaleciendo el empleo local y la cohesión social en Amurrio, desde la colaboración entre instituciones y agentes del territorio", ha señalado el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo.

La puesta en marcha de los planes locales de empleo responde al cumplimiento de la Ley 15/2023 de Empleo, que otorga a los municipios competencias propias para diseñar y ejecutar políticas activas de empleo, reforzando su papel como agentes clave en la promoción de la ocupación y el desarrollo económico.