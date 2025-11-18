Relevo generacional y talento joven centran el 20º aniversario de Fundación Laboral de la Construcción de Euskadi

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco (FLCPV) celebrará este viernes, 21 de noviembre, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, una jornada especial dirigida a empresas, profesionales y agentes institucionales vinculados a la construcción sobre empleo en el sector bajo el título "Sector de la Construcción en Euskadi y Empleo", en el marco de los actos de su 20º aniversario.

La apertura institucional correrá a cargo de Susana Federío, gerente de la FLCPV, y de Adolfo Gurpegui Ruiz, viceconsejero de Empleo e Inclusión del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.

Según ha adelantado la Fundación, la jornada combinará el diagnóstico del mercado laboral con propuestas concretas para reforzar el empleo en el sector. Entre las personas ponentes destaca Massimo Cermelli, profesor titular de Deusto Business School, analista y divulgador económico, que abordará la ponencia "El Mercado Laboral en Euskadi: diágnóstico actual y retos de futuro".

"El mercado laboral en Euskadi está viviendo una transformación profunda. La construcción puede ser una palanca clave de empleo de calidad si sabemos anticipar los cambios demográficos y tecnológicos y adaptar la formación y las políticas de empleo a esta realidad", explica Massimo Cermelli, que aportará una visión experta sobre los principales retos y oportunidades del sector.

Otro de los ejes de la jornada será la migración laboral y la incorporación de personas extranjeras al sector, así como el papel de las administraciones para responder a la falta de mano de obra mediante políticas activas de empleo, servicios de orientación y formación y el impulso de la Formación Profesional Dual como vía estratégica para atraer talento joven y asegurar el relevo generacional.

En este contexto, la FLCPV presentará sus principales servicios e iniciativas vinculadas al empleo, desde la formación y recualificación profesional hasta el apoyo directo a las empresas en la búsqueda y capacitación de personal.

"La construcción en Euskadi vive un momento decisivo. Tras 20 años de trabajo, esta jornada es una oportunidad para reforzar alianzas y seguir construyendo un empleo estable, cualificado y seguro en el sector", asegura Susana Federio Aróstegui, gerente de la FLCPV.

El encuentro se cerrará con una mesa de reflexión y compromiso en materia de empleo en la construcción, con participación de representantes de empresas y de personas trabajadoras para avanzar en líneas de acción conjuntas.

Fundación Laboral de la Construcción, entidad paritaria creada por el propio sector en el año 1992, está constituida por 17 Consejos Territoriales y tiene más de 50 Centros de Formación propios distribuidos por toda España, 23 de los cuales poseen un Centro de Prácticas Preventivas (CPP).