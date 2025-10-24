Responsables de la clínica Askabide exponen en el Parlamento Vasco el "acoso" por parte de grupos antiabortistas

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Parlamentarias del intergrupo sobre población, desarrollo y derechos sexuales y reproductivos de la Cámara vasca se han reunido este viernes con responsables de la clínica Askabide, que han explicado ante la Cámara autonómica los actos de "acoso" a los que se han visto sometidos en los últimos años por parte de grupos antiabortistas.

El Parlamento Vasco ha explicado este viernes, a través de un comunicado, que este encuentro se ha producido después de las "numerosas ocasiones" en las que el personal y los pacientes de este centro han tenido que soportar concentraciones en el exterior de la clínica e "interpelaciones" a las pacientes.

El intergrupo sobre población, desarrollo y derechos sexuales y reproductivos ha analizado, junto a responsables de este centro sanitario, la situación actual tras el "acoso" recibido en los últimos años.